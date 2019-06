Consejo de Cardenales: será entregado al Papa borrador de nueva constitución

El director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, informó durante un briefing esta mañana acerca de la XXX Reunión del Consejo de Cardenales que tuvo lugar en el Vaticano del 25 al 27 de junio. En el centro de la conferencia la tramitación de la nueva Constitución Apostólica. “El Papa tendrá el borrador del texto en septiembre, a mas tardar a fin de año”, afirmó monseñor Semeraro

María Cecilia Mutual – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 27 de junio de 2019

Monseñor Marcello Semeraro, Secretario del Consejo Cardenales

El Consejo de Cardenales concluye hoy los trabajos de su 30° reunión iniciada el pasado 25 de junio. El Santo Padre, como de costumbre, participó en los encuentros, si bien estuvo ausente el miércoles, con motivo de la audiencia general y también esta mañana por las audiencias sucesivas en el Palacio Apostólico.

Martes, miércoles y hoy jueves estuvieron presentes todos los cardenales del actual conformación del Consejo: Pietro Parolin, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley, Giuseppe Bertello e Oswald Gracias y, naturalmente, mons. Semeraro como Secretario del Consejo y mons. Marco Mellino, como Secretario adjunto, informó a los periodistas presentes en la Oficina de Prensa vaticana el Director interino, Alessandro Gisotti. Las sesiones de trabajo se llevaron a cabo en los horarios habituales: de las 9 a las 12.30 por la mañana, desde las 16.30 a 19.00 en la tarde. Estamos en una fase particular, aquella de la lectura, de la revisión y de la confrontación acerca de las observaciones que ha habido, agregó Gisotti, compartiendo hoy la presentación con el Secretario del Consejo, Mons. Semeraro.

Consejo presente en el Sínodo sobre la Amazonia

Antes de dar la palabra al Secretario del Consejo de Cardenales para ilustrar los trabajos, Alessandro Gisotti anunció que la próxima reunión del Consejo de Cardenales tendrá lugar el 17, 18 y 19 septiembre, precisando que el Consejo también estará presente, participará en el Sínodo de octubre centrado en la Amazonia.

Gisotti agregó que el Consejo de Cardenales no terminará su labor con el trabajo dedicado a la reforma de la Curia y la elaboración de la nueva constitución apostólica sino que continuará – como señalado en el quirógrafo instituyente – a colaborar en el gobierno de la Iglesia y no solamente para la reforma de la Curia.

Borrador de Praedicate evangelium este año

«Praedicate evangelium», es el título provisional de la nueva Constitución Apostólica que, según afirmó mons. Semeraro, llegará en septiembre o a más tardar a finales de año a manos del Papa, que seguidamente se tomará su tiempo para la aprobación final. El documento pontificio sustituirá la actual Constitución Apostólica «Pastor Bonus» de San Juan Pablo II, en vigor desde el 28 de junio de 1988, que consta de 193 artículos, 2 anexos y enmiendas posteriores introducidas con 3 motu proprio de Benedicto XVI (2011, 2013 y 2013) y 1 Motu proprio de Francisco (2014).

Punto de inflexión misionera

Hablando a los periodistas, Mons. Semeraro destacó que el punto de inflexión misionera, – tanto deseado por el Papa Francisco y ya descrito en la Evangelii Gaudium, – es evidente en el borrador del texto, en el que resuena el «ir y predicar por todo el mundo», presente en el Evangelio de Marcos, y que hoy más que nunca debe leerse en el contexto de una transformación continua en la que el anuncio de la Buena Noticia debe saber identificarse.

Consultación y respuestas

He podido constatar una intensa actividad de consultación, de escucha, afirmó también Mons. Semeraro. El trabajo para esta reforma de la Curia es un trabajo que comenzó con la consultación, agregó, precisando que prácticamente todo el verano del 2013 – el tiempo intercurrente entre el Quirógrafo y el inicio efectivo de los trabajos, los primeros días de octubre 2014, hubo una consultación, es decir, cada miembro del Consejo hizo consultaciones.

Casi todos los departamentos de la Curia Romana -continuó Semeraro- han dado una respuesta inicial y han aportado sugerencias y contribuciones, acogidas con beneplácito por el Consejo de Cardenales. El proyecto de texto, aprobado por el Consejo, fue enviado no sólo a los Dicasterios, sino también a los Presidentes de las Conferencias Episcopales Nacionales, a los Sínodos de las Iglesias Orientales, a los Nuncios Apostólicos, a las Conferencias de Superiores Mayores y a algunas Universidades Pontificias que siguen enviando sus respuestas. La primera retroalimentación vino de la Conferencia Episcopal Alemana – añadió Mons. Semeraro – convencido de que esta forma de sinodalidad está en línea con la solicitada por el Papa, es decir, una sinodalidad no en términos de lugares de decisión sino de lugares de escucha mutua y de decisiones maduradas por la escucha.

Otros temas incluidos en el documento

Mons. Semeraro recordó además que la Curia es un organismo “de servicio” y que es bueno que continúe por el camino del cambio y de la reforma para que este servicio sea en primer lugar eclesial y luego capaz de responder a los desafíos del mundo y de la Iglesia de la que está al servicio.

Respondiendo a las preguntas de los periodistas, el Secretario del Consejo de Cardenales señaló que en el borrador hay aspectos relacionados con la promoción y a la tutela de la vida, con el medio ambiente, la cultura y la atención al deporte y sobre la presencia de las mujeres en la Iglesia, no sólo como miembros de departamentos y oficinas, sino también en roles clave y de dirección. Además, mons. Semeraro afirmó que el proyecto no incluye la norma sobre el Papa Emérito “porque esta figura no forma parte de la Curia”. En cuanto al hecho de que el Consejo Cardenalicio nació como C9 y ahora se redujo a C6, Semeraro recuerda que «el número de miembros lo decide el Papa». Habiendo llegado ahora a la conclusión de un tipo de actividad relacionada con la reforma de la Curia, el Papa consideró oportuno continuar la discusión con aquellos que estaban allí originalmente sin añadir ex novo.

Los trabajos del Consejo

Durante la reunión, por expreso deseo del Santo Padre – y para subrayar como esta consultación es efectiva – fue ilustrada una parte de las propuestas llegadas al Consejo de Cardenales – explicó por su parte Gisotti. Hubo una respuesta realmente importante en la calidad pero también en la cantidad. El Secretario Adjunto, mons. Mellino ilustró las propuestas y las sugerencias al Papa y al Consejo según un orden de carácter general, es decir: las observaciones generales sobre el texto, las cuestiones fundamentales a resolver antes del examen del texto y luego obviamente las observaciones más específicas. La consultación ha registrado las respuestas de la totalidad de los Dicasterio de la Curia y de las Pontificias Universidades en Urbe. Una consultación continua – explicó el Director ad interim de la Oficina de Prensa vaticana – para permitir a las Conferencias Episcopales Nacionales una respuesta para quienes no han podido responder en la fecha establecida. Junto a las actividades de estudio acerca de las respuestas que han llegado, tuvo lugar también una audición, el martes por la mañana, con mons. Pio Vito Pinto, Decano de la Rota Romana, que ha desarrollado una reflexión sobre la actividad de los dicasterios que tienen competencia en materia jurídica.

La XXX Reunión del Consejo Cardenalicio finalizará por la tarde a las 17.30 horas para permitir la participación en la Santa Misa a las 18.00 horas, presidida por el Santo Padre en el Altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana con motivo del 50º aniversario de la boda de Guzmán Carriquiry Lecour, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina con Lídice María Gómez Mango.

