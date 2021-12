Consagrada la catedral de Bahrein, el mayor templo católico de la Península Arábiga

Bahrein, emirato petrolero situado en la Península Arábiga, ya tiene catedral. El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, la consagró en la mañana de ayer viernes, 10 de diciembre. El templo, dedicado a Nuestra Señora de Arabia, patrona de la Península Arábiga, fue oficialmente inaugurado el día anterior por el jeque Abdullah al Khalifa, que actuó como representante del rey Hamad.

«Damos gracias al Señor por el don de la catedral de Nuestra Señora de Arabia, signo vivo de la preocupación del Señor por su rebaño. El Santo Padre, el Papa Francisco, y la comunidad católica de Bahrein agradecen a Su Majestad el rey Hamad bin Isa al Khalifa por mantener la tradición de la familia real en el apoyo a la Iglesia católica, y por donar el terreno en el que se encuentra esta iglesia», dijo en su homilía monseñor Tagle.

A la ceremonia de consagración asistieron el obispo capuchino Paul Hinder, administrador del vicariato apostólico de Arabia del Norte, y el arzobispo Eugene Martin Nugent, nuncio apostólico en Kuwait y Qatar. La asistencia de fieles estuvo limitada a causa de la covid-19. Monseñor Tagle tuvo un recuerdo para el obispo Camillo Ballin, iniciador del proyecto, que no ha podido verlo culminado al fallecer en 2019. A la conclusión de la ceremonia, el prefecto de Propaganda Fide hizo entrega al obispo Hinder y al nuncio Nugent del decreto que otorga al templo la dignidad catedralicia, así como del título de concatedral para la iglesia de la Sagrada Familia de Kuwait.

Siete años de construcción

La catedral de Bahrein se ha construido en siete años. Se levanta en el municipio de Awali, y tiene capacidad para 2.300 personas. Además de para el culto, el edificio alberga la residencia del vicario apostólico del Arabia del Norte, una casa de acogida y un centro de formación y apoyo a los cristianos de la región.

El reino de Bahrein está formado por 36 islas situadas en el golfo del mismo nombre, entre Arabia y Catar. El archipiélago tiene una superficie de 712 kilómetros cuadrados y una población de 1,5 millones de habitantes, un tercio de los cuales viven en Manama, la capital. La religión oficial del Estado es el islam, y la sharia o ley islámica la fuente de legislación. No obstante, se reconoce la libertad de credo y de culto a las otras religiones. Los cristianos representan en torno al 10% de la población (80.000 católicos), siendo casi todos ellos inmigrantes llegados de países como Sri Lanka, India, Líbano, Filipinas, etc. También hay comunidades judías e hindúes. El vicariato apostólico del Norte de Arabia comprende Bahrein, Kuwait, Catar y Arabia Saudí, país este último en el que toda religión que no sea el islam está prohibida.