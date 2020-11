¿Conoces los libros publicados en España por el padre Cantalamessa?

El padre Rainiero Cantalamessa, de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, tiene una larga lista de libros publicados en España. Con motivo de su creación como cardenal de la Iglesia, ofrecemos su bibliografía:

• Enamorado de Cristo (CAPITOL CHRISTIAN)

• Pobreza (EDICEP)

• Obediencia (EDICEP)

• Virginidad (EDICEP)

• Rostro de la Misericordia (EDICEP)

• Fe que vence al Mundo (EDICEP)

• Echad las redes – Ciclo C (EDICEP)

• Echad las redes – Ciclo B (EDICEP)

• Echad las redes – Ciclo A (EDICEP)

• El soplo del Espíritu (EDICEP)

• Misterios de Cristo – Misterio de Pentecostés (EDICEP)

• Misterios de Cristo – Misterios de Navidad (EDICEP)

• Misterios de Cristo – Misterio Pascual (EDICEP)

• Hermana muerte (EDICEP)

• María espejo de la Iglesia (EDICEP)

• Vida en el señorío de Cristo (EDICEP)

• Eucaristía nuestra santificación (EDICEP)

• Misterios de Cristo – Bautismo de Jesús (EDICEP)

• Ungidos por el Espíritu (EDICEP)

• Misterios de Cristo en la vida de la Iglesia (EDICEP)

• Predicamos a un Cristo crucificado (LUMEN)

• Fuerza de la cruz (MONTE CARMELO)

• Un himno de silencio (MONTE CARMELO)

• Contemplando la Trinidad (MONTE CARMELO)

• Esto es mi cuerpo (MONTE CARMELO)

• Bienaventuranzas del Evangelio (MONTE CARMELO)

• Creo en Jesucristo. Dios, hombre, salvador (MONTE CARMELO)

• El niño que llevaba el agua (MONTE CARMELO)

• Nuestra fe – Credo meditado y vivido (MONTE CARMELO)

• Con Cristo en el Tercer Milenio (MONTE CARMELO)

• Pascua, un paso hacia lo que no pasa (MONTE CARMELO)

• Misterio de la Transfiguración (MONTE CARMELO)

• Amar a la Iglesia – Meditaciones sobre la Carta a los Efesios (MONTE CARMELO)

• Ven, espíritu creador (MONTE CARMELO)

• Tu Palabra me da vida (MONTE CARMELO)

• Alma de todo sacerdocio (MONTE CARMELO)

• Eros y Ágape (MONTE CARMELO)

• Subida al Monte del Dios vivo (MONTE CARMELO)

• A hombros de gigantes (MONTE CARMELO)

• Madre Teresa. Una santa para los ateos y los casados (MONTE CARMELO)

• Como la estela de una nave (PALABRA)

• Os doy mi paz (PALABRA)

• Las primicias del Espíritu (PAULINAS)

• El Padre fuente de amor (PAULINAS)

• Francisco de Asís (PPC)

• Vida en Cristo (PPC)

• ¿Tú crees? (PPC)

• Canto del espíritu (PPC)

• La sobria embriaguez del espíritu (RENOVACIÓN CARISMÁTICA)

• Jesucristo el Santo de Dios (SAN PABLO)

• Pascua de nuestra Salvación (SAN PABLO)

• Subida al Monte Sinaí (SAN PABLO)

• Cruz como raíz de la perfecta alegría (VERBO DIVINO)