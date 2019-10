«Conocer para conservar»: conocer el patrimonio de la catedral de Cartagena

“Conocer para conservar” comienza hoy en la Catedral. En la mañana del martes 22 de octubre, se ha puesto en funcionamiento el proyecto “Conocer para conservar”, con el que se pretende acercar el patrimonio religioso, histórico, cultural y arquitectónico de la catedral a quienes la visiten.

Diócesis de Cartagena

El recorrido cuenta con 27 puntos interactivos que permiten conocer y comprender el valor patrimonial del conjunto catedralicio a través de una audio-video-guía de última generación que muestra sus aspectos más significativos. “Había estado ya en la Catedral, pero gracias a la audio-guía estoy conociendo los detalles que antes se me escapaban y que, al final, es lo que uno quiere saber cuando hace una visita de este estilo”, afirma Manuel, turista de Villa Robledo. “Es fascinante, me encanta la variedad de estilos de tantos siglos, tanta historia, es interesantísimo, yo no me habría dado cuenta de estas cosas, pero por tenerlas en el audio-guía se aprende bastante” Amy, turista estadounidense. “Considero que si visitas un monumento de este estilo sin guía local o audio-guía te pierdes mucho, así que esta iniciativa es muy buena”, Camino, turista de León.

La visita, que se puede realizar de 10:00 a 17:00 horas, se inicia entrando por la puerta de San José (la de la derecha de la fachada principal de la Catedral), allí se podrá solicitar una audio-video-guía. Esta entrada general cuesta 5 euros y tiene varios precios reducidos para mayores de 65 años, grupos de escolares, familias y niños. Los residentes en la Región de Murcia tendrán acceso gratuito y tan sólo tendrán que abonar 2 euros si solicitan una audio-video-guía. Además, los visitantes podrán solicitar la visita guiada a la Torre –como se estaba realizando hasta el momento– al precio de 5 euros, también con precios reducidos para algunos grupos. Los residentes en la Región de Murcia encontrarán a partir de hoy una reducción también en el precio de la visita a la Torre.

La puesta en marcha de este proyecto no afectará al culto de la Catedral, recuerda su deán, Juan Tudela. De las 7:00 a las 10:00 horas, los fieles podrán acceder al templo por cualquiera de sus puertas y las celebraciones se realizarán en la Capilla de Los Vélez. A las 10:00 horas, los fieles que acudan a las celebraciones o a orar tendrán que entrar a la Catedral por la puerta de San Juan Bautista (la de la izquierda de la fachada principal), ya que las misas de las 10:00 y 12:00 horas se realizarán en la Capilla del Baptisterio (la primera entrando por la puerta de San Juan Bautista). A las 17:00 horas finalizarán las visitas, por lo que se abrirán de nuevo todas las puertas de acceso al templo y la misa de las 19:30 horas se realizará en la Capilla de los Vélez. Las misas de los domingos y festivos mantienen su horario y se seguirán realizando en el altar mayor. “Creemos que con esto vamos a ganar en silencio, en orden y en que la gente pueda disfrutar más de la Catedral, compatibilizando el culto con las visitas”, aclara Juan Tudela, deán de la Catedral.