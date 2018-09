Congreso Internacional de Entreculturas en Madrid

Bajo el título “Fe y Alegría, movimiento global. Educamos en las Fronteras” se celebrará en Madrid del 28 de septiembre al 1 de octubre el XLVII Congreso de la Federación Internacional de Fe y Alegría que reunirá a representantes de más de 22 países.

El objetivo principal del Congreso es tomar conciencia de las fronteras y desafíos que interpelan a Fe y Alegría y al mundo y de que la educación es la mayor fuerza transformadora del mundo.

Entre los días 28 de septiembre y el 1 de octubre Entreculturas hace de anfitriona del XLVII Congreso de la Federación Internacional Fe y Alegría en Madrid bajo el título “Fe y Alegría, movimiento global. Educamos en las fronteras”. Un congreso que tiene como objetivos tomar conciencia de Fe y Alegría como movimiento Global, avanzar en las respuestas globales como Federación en las fronteras y ser espacio inspirador para la propia Federación, para cada Fe y Alegría y para cada persona asistente como ciudadano y ciudadana de este mundo global. Al igual que ya ocurrió en el 2004, Entreculturas celebrará su encuentro anual a la vez que el Congreso.

El encuentro será inaugurado por el Padre General de la Compañía de Jésus y abordará temáticas como las Fronteras, Movimiento Global y Ciudadanía Global, que serán tratadas de manera integral y de forma entrelazada durante los distintos espacios en los que se desarrollará el Congreso.

El primer espacio del Congreso será un encuentro de jóvenes el viernes 28 de septiembre en el que participarán los directores nacionales de Fe y Alegría, las personas delegadas de países, el equipo federación, cinco representantes de jóvenes de distintos países a propuesta de la iniciativa de la Red Generación 21 de Fe y Alegría y jóvenes de la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas.

En este encuentro de jóvenes se pretende generar un momento privilegiado de diálogo entre representantes de Fe y Alegría y jóvenes en el marco temático propuesto y en el que se pondrá en práctica un acto de calle en el barrio de la Ventilla de Madrid con protagonismo de los y las jóvenes y con participación de las direcciones y distintas delegaciones de Fe y Alegría.

El Núcleo del Congreso tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre en El Escorial y en el que se abordará el concepto de fronteras y a aquellas que nos interpelan: geográficas, de género, intergeneracionales. Se producirá un diálogo sobre cómo se está respondiendo desde las distintas Fe y Alegrías a las nuevas fronteras contando con testimonios de nuevas experiencias y profundizando en la idea de qué significa ser un movimiento global y cómo generar respuestas globales.

Tras el fin de semana, el día 1 de octubre habrá un acto institucional en el Palacio de Cibeles con el nombre “Agenda 2030: el reto de una educación que cambie el mundo”. en el que se abordará la importancia de: una educación transformadora, la construcción de una ciudadanía global, el ODS 4 y la relevancia de la educación en la nueva agenda 2030 así como la contextualización geográfica de la educación y bajo la perspectiva de distintos colectivos. El objetivo de este Acto Institucional es poner en la agenda pública el ODS 4 tras la presentación del Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en España en el Foro Político de Alto Nivel de julio de 2018, y de cara a la celebración de este Foro en 2019, que estará dedicado al ODS 4. El acto es público y se puede realizar la inscripción a través de este enlace.

Toda la información de lo que pasará estos días se puede encontrar en la web del Congreso: www.congresofeyalegria2018.org

Madrid.- 25 de septiembre de 2018.-

