Congreso en Roma sobre la Pastoral Vocacional y la Vida Consagrada

Comunicado de prensa: Vida Consagrada y Pastoral Vocacional: un convenio en Roma

Ciudad del Vaticano, 27 de noviembre 2017

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, en vista del Sínodo de los Obispos del próximo año 2018, ha organizado una conferencia en Roma del 1 al 3 de diciembre de 2017 sobre la “Pastoral Vocacional y Vida Consagrada”. Horizontes y esperanzas”. Unos 800 consagrados y consagradas, incluidos Superiores mayores, animadores y agentes de pastoral vocacional de todo el mundo, se encontrarán en Roma en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum para escuchar, compartir y discutir el delicado tema de las vocaciones.

La vida consagrada, especialmente en algunos países, sufre desde hace años una crisis vocacional que pone a prueba los Institutos, que ven en la falta de relevo generacional el origen de muchos problemas para su vida y misión. El objetivo de esta conferencia, que reúne a todos los que están comprometidos en este desafío extraordinario, es mirar con realismo y esperanza la realidad en busca de nuevos caminos, a partir de las experiencias positivas que ya existen (mejores prácticas, iniciativas de colaboración con la Iglesia local, proyectos intercongregacionales), para “ayudar a los jóvenes a hacer las preguntas correctas, salir y descubrir la alegría del Evangelio” (Francisco, Discurso a los participantes en la Conferencia Pastoral Vocacional Internacional patrocinada por la Congregación para el Clero).

