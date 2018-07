Conferencia Internacional “Salvar nuestra casa comun y el futuro de la vida sobre la Tierra”

La conferencia llevada a cabo en el Vaticano hizo concretos llamados a la acción por la protección ambiental, incluyendo el cambio climático. Encabezado por el Papa Francisco, varios líderes ambientales de la ONU, políticos, activistas de grupos indígenas, jóvenes, y personas de todo el mundo demostraron la necesidad de actuar hacia una misma dirección. El discurso del Papa Francisco, disponible aquí , hizo un llamado urgente a responder con el ejemplo de San Francisco y “reparar nuestra casa común”. El Papa Francisco también se refirió a la reunión de la COP24, que se llevará a cabo este diciembre en Polonia, en la cual se establecerán los próximos pasos para implementar el acuerdo de París, él dijo, “La cumbre de la COP24, que se realizarán en Katowice, Polonia, en diciembre, podría generar un gran avance en el camino planteado por el Acuerdo de París en 2015.” El Santo Padre continuó, “los gobiernos deben esforzarse por cumplir los compromisos asumidos en París, para evitar peores consecuencias de la crisis climática (…) no podemos darnos el lujo de perder más tiempo.” La acción del sector privado también fue destacada por el Papa Francisco, quien también pidió una “conversión ecológica” en cada persona. Sobre la cumbre no-estatal por el clima, que se llevará a cabo en California, el Papa Francisco dijo “Junto con los estados, las autoridades locales, la sociedad civil y las instituciones económicas y religiosas podemos promover la cultura y la práctica de una ecología integral”. El Cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cual convocó al evento, recordó a los participantes la necesidad urgente de actuar con las enseñanzas del Santo Padre y de la Iglesia, dijo que “Estamos realmente jugando una apuesta imprudente con nuestra casa común, y con el futuro de la vida en la Tierra. Nuestras acciones de hoy determinarán el futuro, no solamente de las generaciones presentes, sino también de las generaciones futuras durante milenios”. En este sentido, el Cardenal añadió que, “el desafío del Dicasterio es impulsar a las Iglesias locales a implementar los cambios a los que estamos llamados en la Laudato Si’”. El Padre Bruno Marie Duffé, secretario del Dicasterio, dijo que “la conversión ecológica nos invita a una nueva relación con los dones de la creación, con las criaturas vivientes y con nosotros mismos”. Duffé remarcó que esto implica un llamado a un diálogo intergeneracional, y también “un desarrollo humano integral, respetuoso de la dignidad de cada persona, de la tierra y del ambiente”. Los comentarios del Papa Francisco se hicieron eco en el transcurso del evento en los cientos de participantes. Entre los oradores se incluyen los Cardenales Parolin, Turkson, Barreto, y Bo; Erik Solheim, Director Ejecutivo del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Bill McKibben, Yeb Saño, y ministros y miembros del parlamento de Polonia, Noruega y del Reino Unido, entre otros. Los oradores mencionaron su compromiso en avanzar frente al cambio climático y protección ambiental, y llamaron a los gobiernos a incrementar sus acciones. Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), dijo que, “Si realmente queremos hacer cambios fundamentales y transformativos, tal vez lo que necesitamos es no una curva física sino una curva ambiciosa.” Los participantes establecieron las líneas de acción para alcanzar los objetivos y como grupo: renovaron el urgente compromiso a una conversión ecológica radical, a favor del cuidado de la Creación, como es solicitado por la Laudato Si’;

durante la COP24, decidieron apoyar la ambición del límite máximo de 1.5°C y proteger a los más vulnerables;

pidieron promover, a partir de los Sínodos de los Jóvenes y para la Amazonía, una mayor acción entre los jóvenes y las poblaciones indígenas, a favor de una justicia duradera;

alentaron a las instituciones financieras para que apoyen las decisiones a favor de una ecología integral, haciendo todo lo posible como Iglesia, incluyendo las inversiones con un impacto tanto social como ambiental;

invitaron a los fieles a celebrar junto con las otras Iglesias cristianas la Estación de la Creación, para motivar la conversión radical y la acción transformadora. En referencia a la conferencia, Tomás Insua, director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima, dijo que, “Dondequiera que vivamos y quienquiera que seamos, la crisis ecológica nos afecta a todos. La Laudato Si’ nos enseña que no estamos solos en esta crisis, que nuestra fe nos da la fuerza para trabajar en conjunto en busca de las soluciones que necesitamos urgentemente. Con la guía del Papa Francisco, las personas de todo el mundo se unen para pedir una mayor ambición y acción más rápida frente al cambio climático.” La conferencia fue convocada por el Dicasterio Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en cooperación con el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Además, contó con el apoyo de Caritas Internationalis, CIDSE, CAFOD, el Fondo Global Solidario, Fastenopfer, REPAM, y EcoJesuit. Más información sobre la conferencia está disponible aquí. (Roma, 6 de julio de 2018). –