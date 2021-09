Conferencia en Varsovia: «La Iglesia debe recuperar la confianza perdida y prestar mayor atención a las víctimas de abusos»

Así lo indica el padre Grzegorz Strzelczyk, uno de los mayores expertos polacos en protección de menores y personas vulnerables, quien resume los resultados de la Conferencia de tres días de la Iglesia de Europa Central y Oriental celebrada en Varsovia, del 19 al 22 de septiembre: “Hemos profundizado en el conocimiento de diferentes experiencias, útiles para la puesta en marcha de acciones comunes. La Iglesia debe recuperar la confianza perdida y prestar mayor atención a las víctimas”.

“Creo que ésta era precisamente la importancia de la Conferencia”, confirma el padre Grzegorz Strzelczyk, teólogo polaco y experto en la defensa de los menores, que participó como ponente en el acto titulado “Nuestra misión común de salvaguardar a los hijos de Dios”. Durante la Conferencia – explicó – también se compararon las situaciones internas que viven las Iglesias de los países de Europa Central y Oriental. Todos estamos en el camino, pero de forma totalmente diferente”.

En una entrevista concedida a Vatican News, el polaco asegura que “tras los numerosos escándalos que han salido a la luz, la Iglesia polaca ha emprendido un camino que ha creado un sistema que empieza a funcionar. Es un sistema vinculado a las diócesis, donde se han nombrado delegados de los obispos que se encargan de acoger a las personas heridas y donde hay pastores dedicados al acompañamiento espiritual de los que han sido escandalizados”.

Varios niveles de escándalo

Para él hay varios niveles de escándalo.

“El primer nivel de escándalo es el abuso en sí mismo, luego sigue el vinculado a la reacción equivocada de los superiores eclesiásticos que a veces no saben acoger a las víctimas con misericordia. El tercer nivel de escándalo está relacionado con el hecho de que la Iglesia no realiza un verdadero camino penitencial: cuando el autor ya ha sido descubierto, el miembro eclesiástico culpable no admite su responsabilidad. Por último, la cuarta, que ya ha sido señalada por los perjudicados: el hecho de que sólo nos ocupemos de las víctimas de los sacerdotes y de los miembros de la Iglesia y mucho menos de aquellas, por ejemplo, abusadas por familiares o vecinos. Si el abusador no es un sacerdote, tenemos menos instrumentos para ayudar”.

Atender a los heridos

“¿Y qué debe hacer la Iglesia para evitarlo?”, le preguntan.

“En primer lugar, debe restablecer la confianza atendiendo a los que han sido heridos. La víctima debe estar en el centro de la atención de la Iglesia. Entonces hay que tomar el camino penitencial. La tercera cosa que hay que hacer es la prevención, creando una mentalidad generalizada que a largo plazo conduzca a una disminución de los casos de violencia”.