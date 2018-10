Conferencia en el Vaticano sobre periodismo de paz

El periodismo de paz protagonista en el Vaticano

El 13 de octubre, Conferencia internacional en el Vaticano sobre periodismo de paz en la vigilia de las canonizaciones de Pablo VI

Alessandro Gisotti – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 2-10-2018

Una conferencia internacional y un foro sobre periodismo de paz. Es el doble evento organizado por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y con SIGNIS, en programa el próximo 13 de octubre en la vigilia de la Canonización del Beato Pablo VI y del Beato Óscar Arnulfo Romero.

Evento que celebra a Pablo VI y Mons. Romero, testigos de paz

La iniciativa, que tendrá lugar en el Vaticano, quiere profundizar el tema del periodismo de paz al cual el Papa Francisco ha dedicado el Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del 2018, uniéndolo idealmente a las figuras de los dos futuros Santos, ambos testigos de paz. Dos personalidades que, de maneras diversas pero con la misma pasión, también han estimulado a los medios de comunicación a ser instrumentos de reconciliación en la búsqueda de la verdad.

Conferencia con dimensión interreligiosa y cultural

El evento del 13 de octubre tendrá una dimensión intercultural e interreligiosa para evidenciar la transversalidad de un tema como el periodismo de paz que hoy, más que nunca, tiene necesidad de ser promovido y actualizado. Un periodismo, como subraya el Papa Francisco, que se empeña “en la búsqueda de las causas reales de los conflictos, para favorecer la comprensión de las raíces y la superación a través de la puesta en marcha de procesos virtuosos; un periodismo empeñado en indicar soluciones alternativas a las escaladas del clamor y de la violencia verbal”.

El cardenal Turkson y Paolo Ruffini inaugurarán los trabajos

La conferencia se llevará a cabo en la mañana del 13 de octubre, a partir de las 9 a.m. Después de los saludos del Prefecto del Dicasterio de Comunicación, Paolo Ruffini, y del Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cardenal Peter A. Turkson, la discusión comenzará con el tema del Periodismo de Paz. Al panel asistirán el Prof. Johan Galtung, fundador de Transcend International; Rey-Sheng Her, director del Departamento de Desarrollo Humano de la Fundación Tzu Chi; Vanessa Bassil, presidenta de la Media Association for Peace y Stefania Tanesini, coordinadora internacional de NetOne. La Prof. Helen Osman, Presidenta de SIGNIS, moderará los discursos. A última hora de la mañana, tras la conclusión de la conferencia, será el turno de un foro dividido en cuatro grupos, en el que los participantes debatirán sobre el tema “Qué futuro para el periodismo por la paz. Mejores prácticas y desafíos”.

