Conferencia en el Vaticano en el tercer aniversario de la Laudato si’

“Saving our Common Home and the Future of Life on Earth”, es el título de esta conferencia internacional con ocasión del tercer aniversario de la encíclica del Papa Francisco, organizada en el Vaticano del 5 al 6 de julio de 2018.

Ciudad del Vaticano, 2 de julio de 2018

Se cumplen tres años de la publicación de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si’, «Alabado seas, mi Señor»; sobre el cuidado del medio ambiente, nuestra Casa Común.

Con ocasión de este aniversario, se ha organizado una Conferencia Internacional que lleva como título Saving our Common Home and the Future of Life on Earth, (Salvar nuestra Casa Común y el futuro de la vida en la Tierra), que tendrá lugar en el Aula Nueva del Sínodo en el Vaticano del 5 al 6 de julio de 2018.

En ella intervendrán el cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefecto del Dicastero para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; la Sra. Flaminia Giovanelli, Subsecretaria del mismo Dicasterio y el P. Josh Kureethadam, S.D.B., Oficial del mismo Dicasterio.

Impacto y desafíos de la Laudato Si’

A lo largo de las dos jornadas, habrá varias ponencias que tratarán sobre el impacto y los desafíos que plantea esta encíclica papal.

Por otra parte, se procederá al análisis de las principales líneas de acción que se han puesto en marcha en estos últimos años para garantizar un auténtico “cuidado de la Casa Común”; tanto a nivel individual como a nivel de comunidad local, regional, nacional e internacional, poniendo especial atención en aquellas minorías poblacionales, más vulnerables y desprotegidas como lo son los pueblos originarios.

Al final del acto estará a disposición de los periodistas para eventuales preguntas el Sr. Tomás Insúa, director ejecutivo del Global Catholic Climate Movement, asociado en la organización de la Conferencia internacional, y algunos representantes del GCCM.

¿Estamos cuidando nuestra Casa Común?

La encíclica Laudato Si’ es una reflexión sobre el cuidado de la creación, centrada en el planeta Tierra como Casa Común y lugar en el que vive toda la humanidad. Se divide en seis capítulos en los que defiende la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas.

En ellos, el Santo Padre realiza una crítica mordaz del consumismo y el desarrollo irresponsable con un alegato en favor de una acción mundial rápida y unificada “para combatir la degradación ambiental y el cambio climático”.

A tres años de su publicación, aún resuenan las palabras del Pontífice invitando a todos a realizar una lectura consciente y profunda de esta encíclica, para que podamos recibir su mensaje y “crecer en la responsabilidad hacia la casa común que Dios nos ha confiado”.

El Papa y la Laudato Si’

