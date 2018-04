Confederación de Cabildos Catedrales de toda España en Santander

Miembros de la Confederación de Cabildos Catedrales de toda España, celebran, en Santander, sus XXXIII Jornadas, que buscan mejorar el servicio que prestan estos templos

.- Un total de 93 canónigos y presidentes de cabildos se reúnen hasta el viernes, día 6 y elegirán una nueva Junta Directiva

.- Este jueves 5, peregrinarán hasta Santo Toribio para participar en la Misa del Peregrino que presidirá el obispo de Santander

Un total de 93 canónigos y deanes de catedrales de toda España, están participando en Santander en las XXXIII Jornadas nacionales de la Confederación de Cabildos catedrales y Colegiales, que se prolongarán hasta este viernes, 6 de abril.

Entre los asistentes al encuentro figura el deán de Córdoba, Manuel Montilla Caballero, que preside esta Confederación, mientras que del cabildo cántabro participan en estas jornadas siete canónigos, incluido el deán, José Vicente Pérez Ortiz.

Así, la Diócesis de Santander acoge esta reunión anual que tiene por objetivos realizar propuestas y sugerencias para mejorar en las catedrales la liturgia, el culto, los coros musicales, las visitas guiadas, el canto eucarístico y mariano, los conciertos, la ejecución de obras de mantenimiento y “contribuir a que estos templos sean funcionales para su labor pastoral”, explicó uno de los participantes.

Este jueves, peregrinación a Liébana

El programa de actos señala para este jueves 5 de abril la peregrinación de los 93 asistentes hasta el monasterio de Santo Toribio de Liébana para celebrar, a las 12 horas, la Misa del Peregrino que será presidida por el obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge y traspasar la Puerta del Perdón como uno de los ritos del presente Año Santo que se celebra con el lema, “Nuestra Gloria, Señor, es “tu Cruz”.

Igualmente, participarán en una ponencia a cargo del Guardián del monasterio, el padre franciscano, Juan Manuel Núñez Cid, que llevará por título, “Liébana: una centenaria y santa localidad”. Con posterioridad, conocerán la historia, personajes y detalles artísticos asociados al monasterio.

Por la tarde, los canónigos y deanes, se trasladarán a Santillana del Mar donde serán recibidos, a las 17,30 horas, por el abad de la colegiata, el sacerdote Luis López Ormazábal.

En esta villa, los participantes celebrarán la Asamblea General de la Confederación nacional de Cabildos y Colegios Catedrales en cuyo trascurso se elegirá una nueva junta directiva.

Con posterioridad, a las 20,00, asistirán a la Misa Cántabra que interpretará la Coral Salvé de Laredo, en la catedral de Santander.

En la jornada del viernes por la mañana se rezarán las laudes de la liturgia de las horas y a continuación se celebrará una misa con la que se concluirán estas XXXIII Jornadas que se han celebrado en la Diócesis con la organización del cabildo de Santander.

Características de un Cabildo

El cabildo de canónigos, catedralicio o colegial, es un colegio de sacerdotes, al que corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la iglesia central o en una colegiata; compete además al cabildo cumplir aquellos oficios que el derecho canónico o el Obispo diocesano le encomienden.

El de Santander, como el resto de los cabildos, tiene sus propios estatutos, elaborados mediante legítimo acto capitular y aprobados por el Obispo diocesano; estos estatutos no pueden modificarse ni abrogarse sin la aprobación del Obispo diocesano.

En ellos se determina cómo se constituye el Cabido y el número de canónigos, además de establecer qué ha de hacer este colegio y cada uno de sus miembros respecto al culto divino y al cumplimiento del ministerio.

(Santander, 3 abril 2018)

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...