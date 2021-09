Condolencias del Papa Francisco ante el fallecimiento del cardenal Urosa, «abnegado pastor que entregó su vida a Dios»

Papa Francisco ha emitido un telegrama de condolencia para recordar al cardenal Jorge Urosa, «abnegado pastor que, durante años y con fidelidad, entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia».

El Papa ha enviado también «su sentimiento de pesar« a los familiares del difunto prelado y a cuantos forman parte de esa comunidad eclesial. De esta forma, ha pedido oraciones «por el eterno descanso de su alma, para que el señor Jesús le otorgue la corona de gloria que no se marchita».

#SantaSede Telegrama del Papa Francisco por el fallecimiento del Cardenal Urosa Savino https://t.co/hxBQdT2JFN pic.twitter.com/m8OvXHVtgv — Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) September 24, 2021

El recuerdo del Episcopado venezolano

La Conferencia Episcopal Venezolana, en el comunicado emitido poco después del fallecimiento del purpurado, «manifiesta su dolor y esperanza cristiana ante el sensible fallecimiento» del cardenal y pide a Dios que «le conceda el eterno descanso, y lo incorpore a la bienaventuranza eterna».

También ha recordado el mensaje que el cardenal Urosa había escrito antes de su ingreso a la Unidad de Cuidados intensivos, expresando su declaración de amor a Dios, a la Iglesia y al pueblo de Venezuela: «He tenido la fortuna y la bendición de que Dios me ha llevado por caminos insospechados de servicio y de altísimas responsabilidades en la Iglesia que agradezco en el alma”, afirmaba el prelado. “Nunca he querido hacerle mal a nadie, y siempre he procurado actuar buscando la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, de las almas y de las almas involucradas».

Con el fallecimiento, el 23 de septiembre, del cardenal Jorge Liberato Urosa Savino, elector, el Colegio Cardenalicio se compone ahora de 218 cardenales, de los cuales 121 son electores y 97 no electores.