Condenan en Argentina a médico por negarse a realizar aborto

Condenan a médico por negarse a realizar aborto

Este 21 de mayo, el médico ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue declarado culpable de haber evitado un aborto en 2017 y como consecuencia salvar la vida de la madre y del bebé en gestación.

Luego de tres jornadas de alegatos en el Tribunal de Río Negro, el juez Álvaro Meynet declaró que Rodríguez Lastra es culpable de haber incumplido sus deberes de funcionario público.

El tribunal hará pública la sentencia en los próximos días, la que puede ir desde la suspensión e inhabilitación de su profesión, hasta los dos años de prisión.

Rodríguez Lastra fue enjuiciado por evitar en mayo de 2017 el aborto de un bebé de 23 semanas de gestación y estabilizar la vida de su madre de 19 años, que llegó con fuertes dolores al Hospital Pedro Moguillansky de la ciudad de Cipolleti. La joven había ingerido misoprostol administrado por la organización La Revuelta.

Rodríguez Lastra y la médico Yamila Custillo, que también se negó a realizar el aborto, fueron denunciados por la diputada por Río Negro, Marta Milesi, defensora del protocolo de aborto no punible.

Custillo quedó fuera de la denuncia en mayo de 2018; pero el proceso contra Rodríguez Lastra continuó. Los denunciantes alegaron que el profesional habría frenado el aborto en curso de una joven que habría sido violada y no quería gestar ni dar a luz.

Meynet argumentó que el médico llevó adelante “una maniobra dilatoria” y que, al no estar inscrito en el registro de objetores de conciencia, estaba obligado por ley a realizar el aborto.

El juez estimó que Rodríguez Lastra se valió de su cargo como jefe de la Unidad de Ginecología del hospital de Moguillansky para hacer “un valimiento de su posición profesional médico frente a una joven mujer de escasos recursos comunicativos, como quedó evidenciado en la audiencia, a la que además no contaba con la contención adecuada desde que solo se acompañaba de su hermana”.

Durante el desarrollo del juicio miles de personas e instituciones provida apoyaron al médico en las redes sociales, así como con campañas de firma, vigilias en las afueras del tribunal y marchas en el país.

Al término de la lectura del veredicto, Leandro Rodríguez Lastra afirmó que continuará luchando para hacer «justicia».

POR GISELLE VARGAS | ACI Prensa, 21 de mayo de 2019

Leandro Rodríguez Lastra / Foto: CtizenGO Argentina

