CONCAPA y la CEAAAEC reclaman la participación activa de las familias en la educación

CONCAPA Y CEAAAEC RECLAMAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y REAL DE LAS FAMILIAS Y LOS ALUMNOS EN LA EDUCACIÓN

Tras la intervención de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en el desayuno informativo de Fórum Europa, CONCAPA y la CEAAAEC echan en falta que no haya mencionado a las familias, principales responsables de la educación de sus hijos, ni valore su participación en el ámbito educativo, pasando de puntillas por el tema de la libertad de las familias a poder elegir el tipo de educación que quieran, según sus convicciones y creencias, de acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución y los tratados internacionales.

Es cierto que ha intentado serenar a la comunidad educativa en relación a la necesidad de la educación concertada, aunque no tanto con respecto al hecho de que la asignatura de Religión sea evaluable y computable, que no ha querido precisar.

Efectivamente es urgente mejorar la Formación Profesional, pero no es menos cierto que la ministra no ha mencionado la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2018 (2017/2224(INI)) sobre la modernización de la educación en la Unión Europea, en la que se hace hincapié en temas como la calidad de la educación: “Subraya la importancia de la educación de calidad, de la formación profesional y de las actividades comunitarias y voluntarias en el refuerzo del reconocimiento del estatuto de las vocaciones basadas en el trabajo”.

En la misma Resolución se “considera que los docentes y sus capacidades, compromiso y eficacia constituyen la base de los sistemas de educación” y “cree que un enfoque integral de la política educativa, con un apoyo político y público sólido, resulta crucial para el proceso de reforma educativa y que, para lograr estos objetivos, es preciso contar con el conjunto de la sociedad y de todos los actores pertinentes e interesados, incluidos los padres ”.

Destacar también que la ministra ha hablado del Pacto Educativo cuando no ha habido un talante negociador para continuar en la Mesa de la Subcomisión y llegar a un verdadero consenso en materia educativa. Hay que resaltar que no ha mencionado una financiación adecuada para llevar a cabo su proyecto, cuando precisamente el PSOE se ha levantado de la Subcomisión por el Pacto Educativo por considerar que no se había tenido en cuenta una partida presupuestaria del 5% para llevarlo a cabo.

CONCAPA y la Confederación Española de Antiguos Alumnos de la Escuela Católica (CEAAAEC) piden a la ministra:

1.- Un verdadero compromiso de trabajo con las organizaciones representantes de las familias y de los alumnos españoles.

2.- Retomar el Pacto Educativo con una agenda de trabajo real y leal, buscando el consenso de todos los agentes implicados en la educación, con el afán de sacar de una vez por todas la educación de la política.

3.- Recursos suficientes para garantizar la viabilidad económica de la propuesta presentada por la ministra sobre la Formación Profesional, en donde las familias también participan activamente en la formación de sus hijos y tienen mucho que aportar.

4.- Actualización de los currícula adaptándolos a las actuales exigencias educativas promovidas por instituciones europeas e internacionales, en donde se apueste claramente por las humanidades, las artes plásticas, la lectura comprensiva y el desarrollo integral del alumno en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta que la sola adquisición de conocimientos ya no es suficiente en la actualidad.

Pedro José Caballero García

Presidente Nacional de CONCAPA

José Antonio Cecilia

CEAAAEC

Madrid, 24 de julio de 2018.-

