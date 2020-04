CONCAPA y COFAPA piden garantías para la salida de los menores

Las organizaciones de padres CONCAPA y COFAPA consideran que la decisión del Gobierno sobre las salidas de niños menores de catorce años es «prematura, que podría dar al traste con el notable esfuerzo que se está haciendo desde hace cinco semanas».

Desde ambas asociaciones se realiza una crítica a las directrices gubernamentales. «Consideramos que son absolutamente improvisadas», han destacado, resaltando el cambio de mensaje dado en el mismo día para una medida que afecta «a casi 7 millones de niños». «Primero que “los menores de 14 años podrían ir al supermercado, la farmacia, el banco, a comprar el pan o el periódico” y luego, tras las críticas recibidas, que “podrán salir a pasear”, señalan.

También manifiestan que esas directrices «no cuentan con un respaldo sanitario ni con la opinión de las familias», y que «al final —como no podía ser de otra manera— se apela a la responsabilidad de los padres». Por eso, CONCAPA Y COFAPA hacen «un llamamiento a la responsabilidad, pero de los gobernantes, para que se tomen medidas adecuadas pero seguras y no improvisadas, que cuenten con las familias y que no pongan en peligro a los colectivos más sensibles».