CONCAPA pide la «dimisión inmediata» de Isabel Celaá

Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos(CONCAPA), ha pedido la «dimisión inmediata» de la ministra de Educación, Isabel Celaá, según ha informado la confederación. en concreto, Caballero acusa a Celaá de mostrar «cinismo» en el Real Decreto aprobado el pasado martes 29 de septiembre que elimina el límite de suspensos permitidos para poder pasar de curso, recayendo la decisión en los equipos docentes.

El Real Decreto señala que la repetición se considerará una medida de carácter excepcional, «sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la ESO y en el Bachillerato». Caballero señala que «continuamos con la línea socialista del aprobado general y que no se valore ni el mérito ni el esfuerzo de los escolares».

«Para las familias —indica— es un jarro de agua fría pensar que da lo mismo lo que se haga porque van a aprobar igualmente, en base a lo que se denominan “objetivos y competencias”». El Real Decreto dice expresamente que serán los equipos docentes quienes adoptarán las decisiones relativas a la obtención del título para el de graduado en ESO basándose en la adquisición de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias; y en el de Bachiller, en la evolución del alumno en el conjunto de las materias, y su madurez académica en relación con los objetivos y las competencias.

CONCAPA señala, una vez más, que la ministra «va por libre y con este Real decreto sigue la pauta de la llamada Ley Celaá, una ley que no beneficia a nadie, que se ha gestado sin el más mínimo diálogo ni consenso, en la que las familias no han tenido ni voz ni voto y en la que los parámetros son: “más dinero y menos esfuerzo”, aunque todos los informes hayan señalado que más inversión no significa una mejora educativa y menos exigencia no significa un mayor éxito para el alumno».

El presidente nacional de CONCAPA valora negativamente que, según lo aprobado, las comunidades autónomas serán las que puedan autorizar este curso 2020-21 la modificación de «los criterios de evaluación» previstos para cada curso y, en su caso, para cada materia. «Esto significa -dice-que se ahondará también en las diferencias entre Comunidades y que el Ministerio vuelve a lanzar la pelota a las Autonomías para no establecer criterios claros, lavándose de nuevo las manos, como ya lo hizo con las normas a aplicar para comenzar el curso de la pandemia».