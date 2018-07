CONCAPA CONSIDERA INDIGNANTES Y POCO DEMOCRÁTICAS LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

Tras la comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en el Congreso de los Diputados en el día de ayer y sus afirmaciones en relación con la enseñanza concertada y la asignatura de Religión, CONCAPA quiere hacer las siguientes declaraciones:

1. Que CONCAPA había solicitado a la Ministra de Educación mantener una reunión a fin de conocer, tratar y consensuar las medidas educativas que pretendía el nuevo gobierno implantar o, cuando menos -y conforme sus propias exigencias cuando estaba en la oposición-, buscar algún órgano, comisión o grupo de trabajo donde poder llegar a puntos de acuerdo en beneficio de la educación de nuestros hijos.

2. A este respecto, esta organización mantuvo una cordial reunión en el Congreso de los Diputados con miembros del partido socialista pertenecientes a la Comisión de Educación donde, incluso, pudimos lograr puntos de encuentro sujetos a posterior desarrollo y reflexión, que ahora sin embargo se omiten, imponiendo, de la manera más autoritaria que podíamos imaginar, medidas contrarias a las que alcanzamos en un incipiente consenso. Claro está que antes sólo eran la oposición.

3. La actitud esgrimida por la Ministra en las medidas propuestas demuestra el más absoluto desprecio a lo que puedan plantear organizaciones como la nuestra que defendemos el diálogo, la moderación, el respeto constitucional y la libre elección de modelo educativo. Mucho nos tememos que estamos ante una reedición de la peor versión de la política educativa del gobierno de Zapatero que cosechó un rechazo mayoritario de los ciudadanos por su finalidad manipuladora, al tratar de imponer modelos educativos que no respondían a lo manifestado en las urnas por la mayor parte de las familias españolas. Peor aún: conocedores de que las mismas ni tan siquiera son del agrado del propio seno de la familia socialista, creemos que pueden ser el resultado del más puro chantaje de otras organizaciones políticas como Podemos y afines, que exigen esta manifiesta persecución ideológica para que el gobierne actual pueda seguir contando con su apoyo.

4. Que esta organización respeta la libertad ideológica de todas y cada una de las familias españolas, por eso jamás obligará a ninguna a una enseñanza obligatoria de la asignatura de Religión. CONCAPA defiende el absoluto respeto ideológico de todos, sin exclusiones, por eso abogamos por una asignatura de Religión de libre elección, elegida libremente de forma mayoritaria por las familias y los alumnos; y ello a pesar de la cantidad de trabas que la Administración pone y de que su elección, en algunos casos, constituye una auténtica odisea, por la falta de respeto de la Administraciones Autonómicas de corte y estilo tanto o más autoritario que este Gobierno de la Nación, que dijo venir a apuntalar y se ha quedado para pervertir el deseo de la mayoría de los españoles.

5. Que hay otras confesiones religiosas que mantienen acuerdos con el Estado y no sólo la Católica, si bien es innegable su condición de mayoritaria en nuestro país. Ir contra la clase de Religión vulnera la libertad de las familias, nos aleja de la realidad de Europa, no hace ningún favor a la educación integral que debe perseguir la escuela y no respeta los acuerdos con las confesiones religiosas, que establecen que debe impartirse en igualdad de condiciones con el resto de las asignaturas para que efectivamente sea evaluable y computable para la nota. Esta organización no entiende qué motiva a la Ministra para, en caso de no ser considerada la Religión asignatura evaluable, mantenerla en el currículo sin contar para nota. Mucho nos tememos que nos miente y que quiere conformarnos provisionalmente con un caramelo, para así mantener provisionalmente al profesorado para su ulterior eliminación. Nosotros, en cambio, nos preguntamos porqué para la nota media cuenta lanzar un balón medicinal en Educación Física y no los conocimientos que ayudan a comprender nuestro patrimonio histórico. Algo no funciona.

6. Que respecto de la nueva asignatura propuesta sobre Valores Éticos y Cívicos, sólo por responsabilidad pública nos abstenemos de mayores comentarios hasta no conocer la propuesta y analizarla en profundidad. Sin embargo, no nos resistimos a manifestar que, dado el conjunto de medidas que la acompaña, tiene todo el aspecto de ser una reedición de la denostada Educación para la Ciudadanía, que cosechó miles de objeciones de conciencia por parte de las familias, respaldadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Estrasburgo, y que muestra de nuevo la intencionalidad adoctrinadora del Gobierno desde las aulas.

7. Finalmente, solicitamos del resto de formaciones políticas que se han posicionado en defensa del modelo educativo que defendemos, y en especial al Partido Popular y a Ciudadanos, una urgente reunión con sus líderes para, en el grupo de trabajo que se determine y en compañía de las organizaciones educativas que quieran defender esta modelo, acordar las medidas de presión y fuerza que debamos adoptar al respecto. A tal respecto esta organización ya ha solicitado una reunión urgente con los máximos representantes de estos partidos, con el fin de recabar su posicionamiento público en contra de las medidas de este Gobierno.

Finalmente recordamos a la Ministra el ahorro de más de 5.000 millones de euros que supone para el Estado la enseñanza concertada en nuestro país, y le instamos a que efectivamente empiece a recibir a todas las organizaciones educativas y a dialogar con ellas antes de hacer reformas insensatas.

Pedro José Caballero García

Presidente Nacional de CONCAPA

Madrid, 12 de julio de 2018.-

