Con un vídeo institucional el Episcopado Colombia desea una feliz Navidad y un 2018 lleno de paz y reconciliación

– La Conferencia Episcopal de Colombia desea una Feliz Navidad y un Próspero 2018

A través de un vídeo clip, las directivas, sacerdotes y colaboradores que laboran en la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), han expresado su saludo de Navidad a todos los colombianos y desean que este tiempo sea de paz y reconciliación.

El video institucional, que por primera vez se realiza, muestra los rostros de aquellas personas que colaboran en el episcopado y hacen posible que el Evangelio trascienda por toda Colombia.

La agrupación musical ‘Estación Cero’ se sumó a la propuesta con la canción ‘’Es Navidad’, que acompaña el mensaje navideño.

Durante tres días las cámaras estuvieron recorriendo los distintos escenarios y dependencias de la CEC, logrando más de 20 horas de grabación que dieron como resultado el video clip de 3 minutos 30 segundos, con el que se quiere saludar a los colombianos e invitarlos a vivir una Navidad en familia, en paz y reconciliados.

El presidente del episcopado, Monseñor Oscar Urbina Ortega, manifestó que en Navidad Cristo se hace presente de manera viva, como luz, en el corazón de cada colombiano, llenando de alegría y paz los hogares y los distintos escenarios de la vida nacional.

Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia

