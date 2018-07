Con el que sufre hasta las últimas consecuencias: con Nicaragua

La Iglesia católica en Nicaragua está asumiendo un papel fundamental en la crisis que este país sufre desde el pasado abril.

Alrededor de 320 muertos, más de 1.300 heridos y de 500 detenidos es el balance, a julio de 2018, de la represión que el gobierno dictatorial ejerce sobre la población nicaragüense.

En un principio, el Gobierno pidió a la Iglesia que fuera mediadora.Y así lo hizo. Pero como ésta no puede mostrarse neutral ante la violencia y la injusticia que están sufriendo los nicaragüenses, el Gobierno ha reaccionado atacando y amenazando de muerte a sacerdotes y obispos. Necesitan nuestra oración. “Recen por el amado pueblo de Nicaragua” nos decía hace unos días el Papa Francisco.

Nos sentimos especialmente orgullosos de la Iglesia en Nicaragua

¡Apoyémosla!

SOS Iglesia en Nicaragua

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...