Comunicado de prensa de Escuelas Católicas ante las declaraciones de Iñaki Gabilondo

Escuelas Católicas insiste en que la concertada no solo es un “apoyo” a la escuela pública

Ambas redes son complementarias, necesarias para el sistema educativo y garantes de la libertad de enseñanza

Escuelas Católicas, ante las declaraciones realizadas por Iñaki Gabilondo en el vídeo blog de El País “La voz de Gabilondo” en las que se dice que ahora la enseñanza concertada tiene 160 millones de euros más que antes de la crisis, mientras que la pública sigue 6.500 millones de euros por debajo, quiere aclarar lo siguiente:

1º El informe 2017 de INE de financiación de la enseñanza privada señala que en los centros concertados la aportación pública fue tan solo del 69,2% frente al 72,8% del curso 2009-10. Esto constata que el incumplimiento de la LOE y el Reglamento de Conciertos por parte de las administraciones públicas no solo no se ha corregido en los últimos años, sino que ha aumentado, obviando la obligación administrativa de financiar el 100% del coste total de la impartición de la enseñanza para garantizar su gratuidad (Artículo 88,2 de la LOE).

2º Según los propios datos del INE, las subvenciones públicas por alumno en los centros concertados fueron de 2.726 euros (con un descenso de 5,3% respecto al curso 2009-10), mientras que los gastos corrientes fueron de 3.843 euros por alumno (un 1% más que en 2009-10).

3º El Informe 2016 del Consejo Escolar del Estado sobre “El estado del sistema educativo”, señala que el gasto de las administraciones por alumno en un centro concertado es poco más de la mitad de lo que gasta por cada alumno en la escuela pública.

4º Todos estos datos avalan los informes aportados por diferentes organismos de la Administración, tanto estatales como autonómicos, que constatan de forma oficial y fehaciente el déficit del concierto educativo, frente a la injusta afirmación realizada por Gabilondo respecto al incremento de la financiación de la concertada.

5º Desde Escuelas Católicas ponemos en cuestión las cifras aportadas por el periodista, ya que no concuerdan con los datos del Boletín Oficial, ni con el último informe del Consejo Escolar del Estado, ni con la encuesta del INE. Solicitamos a los medios de comunicación rigurosidad tanto a la hora de manejar cifras, como de citar las fuentes.

6º Escuelas Católicas quiere subrayar, muy al contrario de lo que se dice desde algunos sectores, que la escuela católica, mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada, supone al Estado un ahorro superior a los 5.000 millones de euros cada año. Por todo ello, pide acabar con la demagogia y las mentiras sobre la financiación de la enseñanza concertada, y subrayar que la escuela concertada no es subsidiaria de la escuela pública, no es solo “un apoyo”, es una red complementaria y necesaria para el sistema educativo español. Nunca ha sido subsidiaria, pese a la interpretación torcida e interesada que se está haciendo últimamente del Artículo 27 de la Constitución y del régimen de conciertos, unos conciertos que nunca fueron concebidos como una medida provisional.

7º Por último, reitera la necesidad de respaldo y reconocimiento público de la enseñanza concertada, por su contribución a la sociedad y por hacer posible la libertad de enseñanza para todos. La confrontación de las redes pública y concertada perjudica a nuestro sistema educativo. Escuelas Católicas cree que es necesaria una enseñanza pública de calidad, pero también cree que no debe ser la única. La existencia de dos redes complementarias es necesaria en una sociedad democrática, como lo es en la inmensa mayoría de los países democráticos de nuestro entorno. No hay que confundir la defensa de la escuela pública con la exigencia de excluir las demás. El Estado, con independencia del partido que gobierne, debe garantizar la educación para todos, pero esto no significa que deba tener el monopolio de la misma.

Sobre Escuelas Católicas

Escuelas Católicas (EC) es la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). FERE-CECA asocia desde 1957 a los titulares de los centros educativos y EyG los representa en su vertiente empresarial desde 1989. Actualmente integra a 2.008 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado. Gran parte de ellos son centros integrados, es decir, que cuentan con más de una etapa. Si separamos por niveles educativos hablaríamos de 1.779 centros de Educación Infantil, 1.723 de Educación Primaria, 1.663 de Educación Secundaria (ESO o FP Básica) y 774 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior, es decir, de 5.939 entidades pedagógicas. En ellos se educan 1.202.146 alumnos y hay 100.858 trabajadores, de los que 82.134 son docentes.

Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 60% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la organización más representativa de este sector.

