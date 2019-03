Comunicado de los Misioneros Claretianos de Cataluña

Un mes después de que se conociera un primer caso de presuntos abusos en uno de nuestros centros educativos, actualizamos la información recibida y las medidas tomadas para afrontarlas.

Con esta comunicación reiteramos el compromiso de los Misioneros Claretianos para aclarar cualquier hecho del pasado y que se asuman las responsabilidades pertinentes. El objetivo final es aprender del pasado para que hoy la infancia tenga un entorno con la máxima protección que se pueda conseguir.

En el buzón de correo electrónico prevenim@claretians.cat hemos recibido 19 mensajes durante las últimas semanas. A través de este canal y de lo que nos han comunicado otras personas que se han dirigido a nosotros, sólo nos ha llegado información o indicios de casos que ya son conocidos públicamente a través de los medios de comunicación o de las redes sociales.

De los mensajes recibidos: dos manifiestan inquietudes y actitudes personales frente las noticias en los medios y del comunicado de la escuela; uno se refiere a un ex profesor laico de Sallent; dos a un ex conserje laico de Barcelona; y por lo que afecta al religioso, dos se refieren a temáticas tratadas en el aula que consideraron inadecuadas, siete -algunos primera persona y otros por hechos observados- de situaciones y vivencias vergonzantes, y cinco de los mensajes han sido de ex-alumnos que dan también su testimonio positivo respecto la escuela y del mismo claretiano acusado.

Todas estas comunicaciones han sido tratadas y respuestas desde lo que nos manifestaban y aportaban los interlocutores y con el fin de ponernos a disposición de las víctimas. Hemos iniciado, también, encuentros personales para escuchar, atender y ayudarnos mutuamente a la mejor ubicación y precisión de los hechos, facilitando la investigación interna, con todos les que se han comunicado con nosotros y que lo desean.

Con la información disponible hasta ahora se han realizado los siguientes pasos:

-En el caso del único sacerdote claretiano implicado, como ya se explicó con motivo de las primeras denuncias, el 10 de febrero el provincial de los Claretianos como medida cautelar le apartó de toda actividad y presencia con menores. El provincial de los claretianos también ha cerrado una primera recopilación de los datos disponibles sobre este caso. Se ha iniciado el proceso de información a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede para que ésta inicie el procedimiento oportuno.

– Los tres casos conocidos se han traslado a la Fiscalía Provincial de Barcelona, y nos hemos puesto a su disposición. Concretamente se han hecho tres denuncias: el 13 de febrero, la referida al religioso; y el 25 de febrero, una referida al exconserge de Barcelona y otra referida a el ex profesor de Sallent. También se han seguido los protocolos respecto a la comunicación a Inspección de Educación.

– El viernes día 8 de marzo se recibió una notificaciуn de la Fiscal y Provincial de Barcelona sobre la primera denuncia presentada que afecta al padre Figueras. En la respuesta, Fiscalía expone

que “por el momento no procede disponer la práctica de diligencias investigadoras sobre los hechos denunciados ni ejercitar acción penal alguna [porque] para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales será precisa denuncia de la persona agraviada”. Atendiendo la no existencia de éstas y que en todo caso los posibles delitos, en apariencia punibles con pena de multa, han prescrito, ” en el momento no procede actuación alguna del Mo Público” y la Fiscalía archiva el contenido de este a primera denuncia.

-En los otros dos casos se trata de personal contratado y que hace décadas que no tienen ninguna relación laboral con las obras educativas de los Misioneros Claretianos. En el caso del conserje de Barcelona, se jubiló a medianos de los años 90. En el caso del colegio de Sallent, es una escuela cerrada a principios de los 90. Ambos casos se han hecho llegar a Fiscalía.

-El viernes 8 de marzo, con motivo de una denuncia sobre el ex conserje de Barcelona presentada ante los Mossos de Esquadra por una de las personas afectadas, este cuerpo policial se dirigió a la escuela. Respondiendo a su demanda, se trasladó a los Mossos de Esquadra toda la información solicitada y se ofreció toda la colaboración para su investigación.

-El 22 de febrero, el Colegio Claret envió una segunda circular a las familias. Entre otros aspectos, se agradecían las muchas muestras de apoyo recibidas por el reconocimiento de la rapidez, contundencia y transparencia de las acciones emprendidas. También se informaba del tratamiento que se habría hecho con los alumnos sobre las informaciones aparecidas. Concretamente, con el alumnado de secundaria se expuso el tema abiertamente, comentando o leyendo la circular del día 12 de febrero. En otros cursos se trató el tema respondiendo reacción de los propios alumnos. En todos los casos se ha reforzado la actitud proactiva de apoderamiento del alumnado. Los acontecimientos de los últimos días han servido para insistir en la formación que se ofrece a los alumnos desde hace años, también con talleres de la Fundación Vicky Bernadet, remarcando el rechazo a cualquier intento de forzar la propia voluntad y para facilitar que los niños y jóvenes dispongan de personas a las que puedan comunicar, con confianza, lo que les haga falta.

Recordamos que el correo electrónico y los canales habituales de comunicación interna continúan abiertos para cualquier indicio o información que se nos quiera comunicar.

– Esperamos, también, comunicar durante los próximos días el nombre de la persona externa a la que se le pedirá que lidere una revisión de los posibles casos de abusos sobre menores y conductas impropias que en el pasado se hayan podido producir en las obras educativas de los claretianos de Cataluña.

Por otra parte, estos días los claretianos conjuntamente con el equipo directivo, también hemos querido acompañar a los docentes y personas implicadas en nuestras obras educativas que han sufrido un gran trastorno para las informaciones difundidas. Tenemos toda la confianza puesta en el colectivo que hoy acompaña y educa a los niños. Les animamos especialmente a continuar ofreciendo, conjuntamente con las familias, una educación integral y dando a la infancia instrumentos para que estos casos no queden en el silencio. Es la manera de evitar que hoy se produzcan situaciones de abuso, y de conseguir que los ámbitos educativos sean acogedores y seguros. La educación nos compromete a todos.

Misioneros Claretianos de Cataluña. 11 de marzo de 2019

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...