Cómo seguir la Semana Santa por radio, en COPE

Una manera de seguir la Semana Santa desde casa es a través de la radio, que sigue siendo uno de los medios con mayor público en España. Una de las posibilidades es seguirla a través de la programación de COPE, que ofrece a partir de hoy y hasta el Domingo de Resurrección una amplia programación. Además de transmitir las principales celebraciones religiosas del Triduo Pascual, la cadena incorpora en antena y en su edición digital nuevos contenidos para la oración, el entretenimiento y la participación.

Jueves Santo

La programación especial de Semana Santa comienza a las 17 horas. Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, hablará sobre cómo afrontar este tiempo litúrgico en casa, entrevistado por Irene Pozo, directora de contenidos religiosos de TRECE. A las 18.00 horas, podrá seguirse en directo por COPE y COPE.es la Santa Misa de la Cena del Señor desde la catedral de Toledo.

El mismo día de hoy, COPE ha preprado un programa de doce horas de emisión ininterrumpida en el que también participa ECCLESIA. El nombre de este programa es «Unidos en COPE». Unas cien personas hablarán de su fe, de su confianza en que la humanidad saldrá de este desafío. El programa recaudará fondos para Cáritas, coincidiendo con la celebración del Día del Amor Fraterno.

A las 21.00 horas, y conmemorando la Última Cena de Jesús, el programa invitará a participar de una oración en comunidad promovida por Cáritas para rogar unidos por la superación de la crisis sanitaria. La llamada a la solidaridad será un eje fundamental de un programa que animará a los fieles a vivir el Jueves Santo en un estado de oración y reflexión interior que ayuden al encuentro con Dios y con uno mismo. Aunque la emisión completa podrá seguirse por COPE.es, a lo largo de las doce horas de duración se realizarán sucesivas conexiones con TRECE y, de 23.00 a 24.00 horas, podrá seguirse en antena por COPE.

Viernes Santo

La programación para el Viernes Santo es una vigilia de oración, reflexión y marchas. La madrugada concluirá el viernes Santo, a las 7.00 emitiendo el Via Crucis de Penitenia desde Ávila. De 10 a 12, el conocido y reputado comunicador de COPE Carlos Herrera invita a la audiencia a realizar un viaje por las marchas procesionales de toda España. El programa se llamará «Los sonidos de Semana Santa».

Tras este programa, en el mediodía del Viernes Santo se emitirá el «Sermón de las Siete Palabras» desde Valladolid. Este año, a cargo de José Manuel Sánchez Caro, ex rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Por la tarde, la Pasión será retransmitida desde la catedral de Toledo, a las 18 horas. A partir de las 23 horas, se estrenará la ficción sonora «Susurros de muerte y resurrección», que relata las horas previas de Jesús hasta la Cruz.

A partir de las 21 horas, se ofrecerá en directo el Via Crucis del Papa Francisco, con los comentarios de José Luis Restán, director Editorial de la emisora. Lo hará junto a Eva Fernández, corresponsal COPE en la Santa Sede. En esta ocasión, el Via Crucis no recorrerá el Coliseo de Roma, sino el atrio de la basílica de San Pedro.

Sábado Santo y Domingo de Resurrección

El sábado, a partir de las 21.00 COPE conectará en directo con el Vaticano para ofrecer la Vigilia Pascual, con los comentarios de José Luis Restán, director Editorial de la emisora y la corresponsal en la Santa Sede, Eva Fernández. En esta ocasión, la celebración será a puerta cerrada en la basílica de San Pedro. Además, durante el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, «Fin de Semana», con Cristina López Schlichting, mantendrá a la audiencia informada puntualmente de la actualidad, con especial atención a lo relacionado con el coronavirus.

A continuación. «Tiempo de Juego», con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, harán la radio de los líderes del deporte. Un programa deportivo con infinitos alicientes a pesar de estar suspendidas todas las competiciones. Al mediodía del Domingo de Resurrección, COPE volverá a conectar con Roma para recibir la Felicitación Pascual y la bendición Urbi el Orbi del papa Francisco.

Además, durante el fin de semana se proporcionará el habitual servicio informativo en la emiosra. Toda la actualidad desde primera hora del día con Carlos Herrera, en «Herrera en COPE», en el informativo «Mediodía COPE», con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, en «La Tarde» en «La Linterna», con Ángel Expósito y en todos los boletines horarios. Como es habitual, todos los contenidos también estarán disponibles en COPE.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.

Además, en COPE.es

La oferta de COPE para la Semana Santa se completa con un amplio catálogo de contenidos especiales disponibles online, para uso a demanda en COPE.es. Así, en la web de COPE puede descargarse de manera gratuita la guía para participar en los oficios de la Semana Santa, elaborada por la Conferencia Episcopal Española. También pueden seguirse los Laudes de cada día Santo desde Murcia en podcast, o tomar parte en una oración de penitencia orientada a la preparación de la Semana Santa.

Para el entretenimiento en familia, COPE.es ha preparado tutoriales que enseñan a fabricar un paso en miniatura en casa, o unas torrijas. Y es posible tentar a la suerte en un concurso de fotos para recordar las mejores imágenes de aquellas Semana Santa de culto y celebración en la calle. Los comunicadores de COPE recuerdan sus anécdotas de este tiempo y Adolfo Arjona, revive la Semana Santa más deliciosa de Málaga, cada tarde, a las 16.00 horas.