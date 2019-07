Comisión preparatoria del VII Centenario de la Catedral de Palencia

Se celebró el pasado día 19 de julio en el Obispado de Palencia.

MESA PREPARATORIA DE LA COMISIÓN DEL VII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE PALENCIA

El pasado día 19 de julio de 2019, y convocada por monseñor Manuel Herrero Fernández, OSA, obispo de Palencia, tuvo lugar la primera reunión diocesana de la mesa de ideas para la conformación de la COMISIÓN PREPARATORIA del VII CENTENARIO DE LA CATEDAL DE PALENCIA.

En esta primera reunión se manifestó la intención de que dicha Comisión esté formada, además de por personas vinculadas a la S.I. Catedral y a la Diócesis de Palencia, por miembros de las instituciones públicas (Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León) e instituciones y asociaciones culturales y educativas. De esta forma se busca procurar que la celebración sea una invitación a todas las personas que vivimos en la ciudad y provincia de Palencia, y abierta a cuantas personas de otros lugares quieran acercarse a nuestra efeméride.

La celebración del Centenario está prevista para las fechas entre junio 2021- junio 2022.

Durante la reunión se plantearon ya unos primeros objetivos para la celebración de este Centenario:

Seguir acercando la catedral a todos los ciudadanos como espacio artístico e histórico, y como testigo de la fe de un pueblo. Potenciar el arte religioso, la belleza, como elemento de evangelización, de interiorización, contemplación y celebración de la fe. Impulsar y actualizar el significado de la catedral como “cátedra del obispo diocesano” e “iglesia madre de la diócesis”, cuidando la experiencia de iglesia diocesana y avivando el sentido de pertenecía y participación de la comunidad eclesial.

Se plantearon también tres posibles grupos de trabajo que planifiquen y propongan acciones en alguno de los ámbitos que marcan los objetivos:

Actividades culturales. Actividades artísticas. Actividades pastorales, sociales y litúrgicas.

Durante la reunión también se comentaron diversas ideas, actividades, proyectos, etc., que sin multiplicarse en exceso den calidad artística, cultural y eclesial a la celebración del Centenario. Asimismo, se vio importante cuidar que estas actividades lleguen a todas las franjas de edad (niños, jóvenes y adultos).

Oficina de Comunicación de la Diócesis de Palencia

24 de julio de 2019

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...