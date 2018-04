Comillas nombrará doctores honoris causa al norteamericano John L. Esposito y al jesuita español Bartomeu Melià, SJ

– John Esposito es profesor en Georgetown University y especialista en diálogo interreligioso. Por su parte, el español Bartomeu Melià, SJ, jesuita que lleva décadas trabajando en Paraguay, es uno de los máximos expertos mundiales en cultura guaraní.

– Tras la investidura, Esposito impartirá una lección doctoral bajo el título “Muslim-christian relations in a multi-Faith world”. Por su parte, el padre Melià, SJ, hablará sobre “El territorio del ser, la palabra”.

– El profesor norteamericano impartirá el martes 17 una conferencia titulada “The Future of Political Islam & Democracy After the Arab Spring” en la sede central de la universidad (Alberto Aguilera, 23), y Bartomeu hará lo propio el jueves 19 con la charla “Los guaraníes entre dos Españas”.

Día. Miércoles, 17 de abril a las 12:00 horas

Lugar. Aula Magna de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (Sede Cantoblanco)

