Comienza el viaje del Papa Francisco a Irak

Esta mañana ha comenzado el 33º viaje apostólico del Papa Francisco. Se trata del primer Pontífice en llegar a Irak. Bajo el lema evangélico «Todos son hermanos», Francisco tendrá desde de su aterrizaje en Bagdad una agenda cargada de compromisos hasta el 8 de marzo, día en el que regresará a Roma.

Saludando a un grupo de refugiados iraquíes antes de emprender el histórico viaje

Según informa Vatican News, poco antes, al salir de Santa Marta a las 7:00 horas en dirección al aeropuerto romano, el Papa —como anunció la Oficina de Prensa del Vaticano— se reunió durante unos momentos con una docena de refugiados iraquíes; acogidos por la Comunidad de Sant’Egidio y la Cooperativa Auxilium.

Ya en el aeropuerto de Fiumicino y hechos los saludos a las autoridades civiles, religiosas y a la tripulación que le ha de llevar hasta Bagdad, subió en el Airbus A330 de Alitalia donde se encontró con un una imagen de la Virgen de Loreto, cien años después de su proclamación como patrona de los aeronautas, y mientras está en marcha el Jubileo de Loreto, que Francisco ha prolongado hasta el 10 de diciembre de 2021.

Una mirada hacia el futuro cumpliendo el deseo de san Juan Pablo II

Como recordó el Santo Padre el pasado miércoles en la audiencia general, la visita a una nación va acompañada de una ansiosa espera. «Desde hace tiempo —dijo Francisco tras la catequesis— he querido encontrarme con ese pueblo que ha sufrido tanto; encontrarme con esa Iglesia martirizada en la tierra de Abraham». El Papa también recordó este miércoles el deseo incumplido de su predecesor, el Papa Wojtyla, de viajar a Irak. «El pueblo iraquí nos espera; esperaba a san Juan Pablo II, al que se le prohibió ir. No se puede decepcionar a un pueblo por segunda vez».

Se trata del primer viaje apostólico desde el Vaticano a un país de mayoría chiíta, desgarrado en las últimas décadas por la violencia. El deseo manifiesto del Papa por hacerse presente en Irak ya lo compartió, tal y como informan desde Vatican News, el 10 de junio de 2019 durante el encuentro con los participantes en la asamblea reunida de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales (Roaco). «Un pensamiento insistente —dijo el Papa Francisco en aquella ocasión— me acompaña al pensar en Irak, donde tengo el deseo de ir el próximo año, para que mire hacia adelante a través de la participación pacífica y compartida en la construcción del bien común de todos los componentes, incluidos los religiosos, de la sociedad, y no vuelva a caer en las tensiones que provienen de los conflictos nunca dormidos de las potencias regionales».

El programa del primer día en Irak

La primera jornada en Irak estará marcada por los encuentros institucionales. A su llegada a Bagdad, la primera cita prevista es con el primer ministro iraquí, Mustafa Abdellatif Mshatat, conocido como Al-Kadhimi, en una sala habilitada en el aeropuerto de la capital. A continuación, el Santo Padre será trasladado al Palacio Presidencial para la ceremonia oficial de bienvenida y la visita de cortesía al presidente de la república iraquí, Barham Ahmed Salih Qassim. Tras finalizar este encuentro, tendrá lugar el primer discurso oficial que el Papa pronunciará en suelo iraquí dirigido a las autoridades, a la sociedad civil y al cuerpo diplomático, e inmediatamente después, cuando en Italia serán las 14.15 horas, el traslado a la catedral siro-católica de «Nuestra Señora de la Salvación», para verse con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas.

Irak, un país en el corazón del Papa desde el inicio de su pontificado

Durante su pontificado, Francisco ha expresado en repetidas ocasiones la esperanza de una auténtica reconciliación en Irak. En los mensaje Urbi et Orbi para la Pascua de 2013, pocos días después de su elección como Pontífice, alzó la voz pidiendo «la paz en Irak». Un año después, en el mensaje Urbi et Orbi para la Pascua de 2014, dirige una oración especial a Jesús: la de «consolar a las víctimas de la violencia fratricida» en el país árabe. En 2015, con motivo de los saludos al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Francisco recordó que «Oriente Medio está desgraciadamente atravesado también por conflictos que se prolongan desde hace demasiado tiempo y cuyas implicaciones son escalofriantes también por la difusión del terrorismo de matriz fundamentalista en Siria e Irak». En 2016, en el mensaje Urbi et Orbi para la Navidad, el Papa deseó que la población iraquí, sacudida por «atroces acciones terroristas», pudiera volver a encontrar «la unidad y la concordia».

Exactamente un año después, el 25 de diciembre de 2017, Francisco pronunció estas palabras: «vemos a Jesús en los niños de Irak, todavía heridos y divididos por las hostilidades que lo han afectado en los últimos quince años». Ya en 2019, durante el encuentro con el Roaco sobre la importancia de «la participación en la construcción del bien común de todos los componentes, incluidos los religiosos, de la sociedad». El deseo expresado por el Papa de visitar Irak, a partir de hoy, se convierte en un encuentro, un abrazo, un testimonio.