Comienza el rodaje de “Corazón Ardiente”

Ha comenzado el rodaje, en España y otros países, de “Corazón Ardiente”, el nuevo largometraje con el que Goya Producciones aspira a superar el éxito obtenido por “Fátima, el Último Misterio”. Trata del Sagrado Corazón de Jesús, su misteriosa fuerza, y sus extraordinarios efectos. Un tema original, sin precedentes en el ámbito cinematográfico.

“Nuestro objetivo –afirma su director Andrés Garrigó–, es ayudar a descubrir a la gente de hoy el amor infinitamente apasionado de Jesús y su Sagrado Corazón. Un Corazón misericordioso, en el que cabemos todos y que puede ser nuestra casa definitiva, nuestro Cielo…”.

Como en el caso de la película sobre Fátima, “Corazón Ardiente” engarza una historia de ficción y una parte documental, con poderosos testimonios. Veremos apariciones, secretos, profecías y sus consecuencias tanto en la historia como en personas corrientes. Las apariciones en este caso son las de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y al Beato Bernardo de Hoyos, en gran parte desconocidas para el gran público.

Cerca de treinta testimonios, procedentes de Europa y América han sido grabados hasta ahora. Jóvenes y adultos, expertos profesores y gente de la calle, muestran cómo hoy se puede creer, amar y esperar en el Corazón de Jesús.

“No se trata de una devoción más, “compitiendo” con otras a la moda”, afirma el director Andrés Garrigó. “Al contrario, la película muestra que ese Sagrado Corazón es Amor, y de Él nace la Iglesia, la Eucaristía, la Misericordia, el Perdón… Y tampoco el Corazón de Jesús “compite” con el de María (Fátima, Lourdes…) sino que ambos corazones laten al unísono. Y es la Madre quien nos lleva al Hijo”.

Para completar la financiación de la película, los productores han lanzado una campaña de recogida de fondos. Este crowdfunding, permitirá donaciones de cualquier cuantía a todas aquellas personas que quieran ayudar a difundir esta iniciativa.

Las donaciones pueden realizarse por internet en www.corazonardiente.com o mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Fundación Telefamilia ES14 0075 0349 4206 0037 8257 poniendo en concepto “corazón ardiente”.

Madrid, 24 de abril.

