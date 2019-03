Coloquio Europeo de Parroquias de Lviv (Ucrania): abierto el período de inscripciones

Ya está abierto el período de inscripciones para la edición número 30 del Coloquio Europeo de Parroquias (CEP), que tendrá lugar del 27 de julio al 1 de agosto de 2019 en la ciudad de Lviv (Ucrania). El plazo termina el 24 de abril.

En el coloquio se abordará el tema: “¿Quién nos ayudará a ser cristianos en Europa hoy? ¿La diversidad, nos puede unir?”.

El encuentro se iniciará el sábado 27 por la tarde con una celebración litúrgica en la catedral de Sant Jorge de Lviv.

En el transcurso el coloquio los participantes podrán escuchar tres conferencias: “El papa Francisco: quién es él y cuál es su visión”, a cargo de Paul Zulehner, catedrático emérito de Teología Pastoral de la Universidad Católica de Viena; “La parábola del hijo pródigo”, que será comentada por Halia Teslyuk, especialista en Sagrada Escritura; y “¿Quién nos ayudará a ser cristianos en la Europa de hoy?”, pregunta a la que dará respuesta Mychajlo Dymyd, sacerdote de la Iglesia católica griega de Ucrania. També serán presentadas en el marco del coloquio varias experiencias pastorales relacionadas con el tema central y habrá un tiempo para el trabajo en pequeños grupos.

El programa incluye visitas a parroquias de la zona y encuentros con sus responsables.

Igualmente se ofrecerá un programa cultural, en el que destaca la visita al monasterio de Univ, donde se hará una presentación de la Iglesia y de la sociedad de Ucrania. En el programa figura también, con un carácter opcional, una visita a la antigua ciudad de Zhovkva y al monasterio de Krekhiv.

Los jóvenes seguirán un programa específico para ellos y, en la parte final del coloquio, comunicarán sus conclusiones a todos los participantes.

Más información:web: www.cep-europa.org

Josep Casellas

Sacerdote de la diócesis de Gerona

