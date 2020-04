Colegios: acompañar más allá de lo académico

Ante la suspensión de clases, los colegios están buscando la manera de ‘estar’ en las casas de sus alumnos. Para ello, una de las herramientas privilegiadas son las redes sociales, a través de las cuales familias y centros educativos están manteniendo cercanía en estas semanas. Muchas han sido las iniciativas en estas semanas de parón académico previas a la Semana Santa.

Así, los salesianos han lanzado un «diario de la cuarentena». La coordinadora de la iniciativa es Irune López Aresti, responsable del área pedagógica de la red de colegios de esta congregación. El objetivo: acompañar más allá de los contenidos meramente académicos y ayudar a los niños a desenvolverse durante el confinamiento. La idea: un alumno, cuya identidad queda en la incógnita, escribe un diario con las experiencias que tiene. El diario se llama «En casa pero bien», y cada día se comparte una experiencia, algunos consejo y un reto. Se trata de textos cortos que permitan reflexionar sobre el día a día.

Algunoo retos van dirigidos a gestionar emociones y conocerse, como la propuesta de escribir un diario, y otros a trabajar aspectos como el ejercicio físico («que cada persona de la familia proponga un ejercicio, y todos tendrán que hacerlo»). Son los propios centros los que se encargan de enviar el reto a los alumnos. La iniciativa es, sobre todo «una forma de apoyo emocional», según cuenta López, que pretende llegar directamente. Además, aunque el diario se envía solo a los estudiantes, los retos se publican en Instagram (@encasaperobien).

El proyecto está teniendo especial tirón entre los alumnos de 5º de Primaria hasta 3º de ESO, según cuenta López.

En las casas

Una de las sorpresas para Mar Izuel, directora del colegio Montserrat de Barcelona, es que las redes sociales le han permitido seguir con una de las actividades diarias de su centro. «Algo muy propio en nuestros coles es el momento de acogida o formación de la mañana, que no es ni asignatura ni nada lectivo», explica. Normalmente, ella es la encargada de ofrecer esos 20 minutos. «Desde el momento en que cerramos, lo grabo y lo envío cada mañana, y comparto la reflexión por redes sociales», explica, eso sí, es una versión de unos 10 minutos. Y, entonces, empezó la sorpresa: «De lo más bonito es que los padres no eran testigos de ese momento, y ahora sí, algunos me dicen “lo escuchamos en familia, esos minutos nos permiten decir vale, venga, vamos a intentar esto”».

También, desde la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), también explican que se esfuerzan, en estos momentos por tener una presencia activa en redes. Una de las privilegiadas es 4, porque ahí están la mayoría de los padres, según cuenta Manuel Ángel Maestro, responsable de comunicación y marketing de la FESD.

Para ello, por un lado, los colegios llevan a cabo iniciativas. Desde la Fundación han creado un programa llamado «Cuento contigo cuenta FESD», además de esfuerzos desde el área de Pastoral. Por otro lado, es un desafío tremendo, «de pasar a comunicar durante el curso lo que se hace a que deja de haber actividad», apunta Maestro.