El arte chino de los Museos Vaticanos en Pekín

Por primera vez, setenta y seis obras de arte popular, arte budista y arte católica de la colección china de los Museos Vaticanos se expondrán en Pekín, en el Museo del Palacio de la Ciudad Prohibida, del 28 de mayo al 14 de julio. La exposición se titula «La belleza nos une: el arte chino del Museo del Vaticano» y tiene un alto valor simbólico

Por primera vez los Museos Vaticanos organizan una exposición en China con la institución cultural más importante del país asiático, «un gesto concreto de alto valor simbólico», se lee en el comunicado de prensa que presenta “Beauty Unites Us – Chinese Art from the Vatican Museums”.

La exposición organizada por el Padre Nicola Mapelli, jefe del Departamento Anima Mundi de los Museos Vaticanos, y por Wang Yuegong, jefe del Departamento de Vida de Palacio y Ritual Imperial, se presentará en Pekín el 28 de mayo y permanecerá abierta al público en el Museo de Palacio de la Ciudad Prohibida hasta el 14 de julio de 2019.

Un mensaje cultural para China

El objetivo del evento es presentar el mensaje cultural de la colección de arte chino del Departamento Anima Mundi de los Museos Vaticanos, llevando una parte considerable – setenta y seis obras entre arte popular, arte budista y arte católico – a la Ciudad Prohibida, un magnífico complejo arquitectónico en el corazón del gran país asiático.

El cristianismo se encuentra con las tradiciones chinas

De particular importancia es un grupo considerable de obras realizadas por artistas chinos que dan testimonio del encuentro entre el cristianismo y las tradiciones artísticas de China. Junto a éstas, dos extraordinarias obras maestras originales, óleos, de la Galería de Pinturas del Vaticano: El Descanso durante la Huida a Egipto (1570 – 1573) de Barocci y Adán y Eva en el Paraíso Terrenal (finales del siglo XVIII) de Peter Wenzel.

Vatican News, 27 de mayo de 2019

