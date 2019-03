Clickedu, Faronics y el Grupo Valía te invitan a una innovadora jornada para colegios católicos

Clickedu, Faronics, representado en España por Qualiteasy y el Grupo Valía presentarán sus ideas sobre la transformación digital de los centros educativos, la gestión de las Congregaciones o Modelos de Financiación de la innovación. Los colegios IPSE y Santa María la Blanca presentaran casos de buenas prácticas

Los procesos de innovación tecnológica y la aceleración del cambio cultural, o cómo se obtiene la financiación para este cambio, serán algunos de los interesantes temas de esta jornada orientada a las necesidades de las escuelas religiosas con unos valores específicos que, además, apuestan por la tecnología y la innovación en el aprendizaje.

El acto contará con la participación de las empresas de tecnología digital Clickedu y Faronics, representado en España por Qualiteasy, el Grupo Valía, uno de los principales grupos españoles de asesoramiento empresarial e institucional a nivel global, con unos valores enfocados en las personas; IPSE, un colegio parroquial que potencia la educación integral y educa a sus alumnos en valores cristianos; y el Colegio Santa María La Blanca, un colegio que apuesta por la innovación humanista y con un sistema pedagógico basado en la personalización de la enseñanza.

