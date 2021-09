Clausura del Congreso Mundial Sanjuanista “Epistolario y Escritos breves”

El CITeS cierra una semana de estudio sobre San Juan de la Cruz dentro del V Congreso Mundial Sanjuanista dedicado al “Epistolario y Escritos breves”. Esta cita se clausuró el pasado domingo, 5 de septiembre, con las palabras del subdirector del centro, Rómulo Cuartas Londoño, que hizo alusión a todas las aportaciones de los ponentes, anunciando al mismo tiempo una serie de actividades que tendrán lugar a lo largo del año académico 2021-2022, y concertando una nueva cita para la sexta edición de los congresos mundiales sanjuanistas, del 29 de agosto al 4 de septiembre del 2022.

Antes de la clausura, se presentaron dos conferencias, la primera a cargo de Ilia Galán, titulada “Una lectura estética y poética del Amoroso lance”, y la segunda, presentada por el mismo Rómulo Cuartas, titulada “La Trinidad en los Romances de la Creación”. Según Ilia Galán, «la poesía sanjuanista “Tras de un amoroso lance” debe leerse de múltiples modos, desde la perspectiva metafísica y mística. Un análisis de contenidos y formas puede darnos algunas claves de un San Juan de la Cruz que, pese a su radical desasimiento del mundo utiliza las más vivas metáforas, sensitivas, para alcanzar al Espíritu, a Dios, no tanto desde la abstracción al modo de Hegel sino desde la concreta y a la vez máxima mirada y acción del amor, que es lo que permite llegar al Amor o, mejor, ser alcanzado, dejarse tomar y penetrar por Amor y así ver algo dentro de la pequeñez humana. La fuerza mortal apenas puede vislumbrar el Infinito que se cumple como Totalidad, pero somos una parte. La experiencia histórica del Mesías, de un ser finito e Infinito a la vez, muestra que es posible ese salto, ese vuelo, pero las alas no son mortales, sino que han de ser inmortales y resultan un don más que una acción, aunque requiere la personal colaboración». Galán añadió que «un análisis de los versos de esta poesía, con ritmos internos, como un modelo de juego de palabras -limitadas conceptualizaciones- muestra que no alcanzan lo que buscan designar, pero señalan ese horizonte donde para nosotros, gracias a la gracia de la poesía, amanece».

En la última conferencia Rómulo Cuartas, puso de manifiesto que «el metro lírico Romance es junto con la copla el más popular del pueblo español y que en ello San Juan de la Cruz fue fiel a su pueblo y a la cultura popular. Fray Juan de la Cruz eligió la forma métrica del Romance, precisamente porque era el mejor instrumento lingüístico que tenía a su alcance en un admirable esfuerzo por comunicar y hacer llegar a todos, pero singularmente a los pobres e iletrados lo más sublime de la revelación cristiana como son los dogmas de la Santísima Trinidad, la Creación, la Encarnación y nacimiento de Jesucristo. Además de facilitarle la comunicación lingüística, el metro Romance le ofrecía una vía conocida y aceptada por todos para comunicar y dar testimonio la honda experiencia personal que tenía el santo de estos misterios y su realidad en la vida de la persona humana de todos los tiempos, como es su experiencia y convicción de que es en el interior de cada uno donde más segura y eficazmente entramos en comunicación con el Dios vivo y verdadero. De ahí que la conclusión de esta charla sea una nueva invitación a la vida interior, a vivir desde dentro, es decir desde las convicciones y certezas que nos da el sabernos habitados por Dios que nunca dejar de estar en ninguna persona, así sea la más pecadora del mundo. Que es una presencia misericordiosa y compasiva que nos acoge, nos perdona y nos ayuda a salir de todas las esclavitudes que nos hemos impuesto a nosotros mismos».

Más de 60 participantes en la modalidad presencial, y en torno a 100 matrículas Online, muchas de ellas de comunidades religiosas carmelitas, siguieron esta semana sanjuanista. En total se puede hablar de más de unos mil seguidores de diferentes partes del mundo.