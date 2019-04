Cirio con el adhesivo por los cristianos perseguidos en pasos de Sevilla

Cofradías y Hermandades de Semana Santa de toda España se unen un año más a la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), para orar y sostener a los cristianos perseguidos, a través de distintas actividades como el rezo del vía crucis, oraciones especiales en las estaciones de penitencia, besamanos, levantás y portar velas dedicadas a los que sufren por su fe.



En el mundo hay 327 millones de bautizados que viven en países de persecución y 127 millones más en lugares donde son discriminados, y no pueden vivir con plena libertad su fe, según el Informe Libertad Religiosa e n el mundo 2018 . Esto supone que 1 de cada 5 cristianos en el mundo viven en países de persecución o discriminación. Muchos de ellos llegan a ser amenazados, marginados, encarcelados e incluso asesinados por su fe en Jesús. Están experimentando, en sus propias vidas, la Pasión de Jesús. Una de las propuestas de ACN es la de llevar en los pasos o tronos un cirio encendido por la Iglesia pobre y perseguida. Este cirio se identifica con un adhesivo con el mensaje: "Yo también rezo por los cristianos perseguidos". Para este año, la fundación pontificia ha enviado más de 12.000 pegatinas para más de cien cofradías que lo han solicitado en toda España. 5.000 de estos adhesivos se han repartido entre las 25 cofradías y hermandades de la ciudad de Zaragoza. Algunas de las cofradías que se han unido a esta iniciativa son la Cofradía de Nuestra Señora La Virgen de la Soledad de Logroño, la Hermandad de la Esperanza de Triana, Sevilla, o la Hermandad Paz y Esperanza de Córdoba. También portarán velas por los cristianos perseguidos la Congregación del Santo Cristo de la Buena Muerte, de Barcelona. Cada vela encendida representa una oración por los perseguidos y una invitación a que cientos de personas, que presencian los pasos de Semana Santa, se unan a esta oración. Levantás



Otras de las acciones en favor de los cristianos perseguidos es la realización de “levantás” ofrecidas por ellos. Cuando un paso se ha detenido y tiene que ponerse de nuevo en movimiento, el capataz del paso da la orden a los costaleros o anderos de volver a cargar y entonces se realiza el levantamiento o “levantá” del paso. Este gesto es ofrecido por las intenciones de alguna persona o por alguna situación. La Hermandad de la Macarena, de Sevilla, por ejemplo, realizará una levantá durante su procesión en favor de los cristianos perseguidos en el mundo. José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de esta hermandad, asegura que “rezamos diariamente por los cristianos perseguidos, y durante la “madrugá” también. Ellos son los bienaventurados de los que habla Jesús en el Evangelio, cuando dice que son dichosos los perseguidos por su nombre”. Fernández Cabrero ve en los cristianos que sufren por su fe en el mundo “un modelo que refuerza la fe de los nazarenos, nos dan una lección pasmosa para nuestra vida, que lo más importante es la fe en Jesús. Para nosotros es un acto de justicia tenerles presentes”. Entre las múltiples acciones de oración que se llevarán a cabo los próximos días, destaca que todas las cofradías y hermandades de Sevilla que realizan su estación de penitencia a su paso por la catedral de la ciudad, realizarán una oración, junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada, por los cristianos perseguidos, a propuesta de la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla. Vía Crucis En estos días, son muchas las cofradías y parroquias que se unen en oración por la Iglesia perseguida a través del rezo del vía crucis, con un texto editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que recoge testimonios reales de cristianos perseguidos. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, de Albacete, o la Hermandad de la Pasión de Pamplona, se han sumado a esta oración cuaresmal. La Hermandad de Pasión y Muerte de Sevilla, también dedicó el vía crucis del pasado viernes a los cristianos perseguidos. El Patronato de la Santa Vera Cruz de Ávila rezará también el vía crucis el próximo viernes, Viernes de Dolores. El presidente de esta hermandad Jesús Manuel Jiménez destaca que “nuestra colaboración con la Iglesia perseguida es en oración y también caridad. La causa de la libertad religiosa en el mundo y de los cristianos perseguidos nos parece muy importante. Por eso, colaboramos desde hace años con proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada”. Para Jiménez el testimonio de los cristianos perseguidos “Nos ayuda a no tener miedo, a manifestarnos públicamente como creyentes, y vivir con coherencia nuestra vida”. Todos los pasos de esta cofradía abulense llevarán velas por los cristianos perseguidos. Otras iniciativas Los cristianos perseguidos también están entre las acciones caritativas que llevan a cabo las cofradías y hermandades. Una muestra de ello es la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro de Oviedo, que el pasado sábado, 6 de abril, llevó a cabo un acto solidario en la plaza del ayuntamiento de la capital asturiana. Se realizó una colecta en la calle, con una mesa informativa sobre los cristianos perseguidos y la Banda Sagrado Corazón de Jesús y la Unión Musical del Principado interpretaron varias piezas musicales. Por su parte, la Cofradía de los Dolores de Santander realizará una colecta a beneficio de los cristianos perseguidos en la carpa de Exposición de Pasos el próximo viernes. ACN también propone otras actividades para todas las hermandades que lo solicitan, como conferencias y charlas formativas sobre la Iglesia perseguida, exposiciones fotográficas, proyección de documentales y vigilias de oración.