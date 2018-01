Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, cumple 75 años

Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, ha cumplido 75 años. Lo hizo el miércoles 3 de enero. Natural de Malpartida de Plasencia, fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1966. Fue sacerdote diocesano de Plasencia.

Fue ordenado obispo el 22 de marzo de 1992. Fue obispo de Coria-Cáceres entre 1992 y 2006, año en el que pasó a regir la diócesis de Albacete. En la CEE, presidió la Comisión Episcopal de Migraciones entre 2011 y 2017.

