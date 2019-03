Ciencia y fe: Annie Jump Cannon, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Annie Jump Cannon (1863-1941). Fue su madre la que la aficionó a la astronomía y le inculcó el amor por las constelaciones. En un ambiente cristiano confesional se formó, y en un ambiente cristiano confesional desarrolló su investigación científica. Hoy se la reivindica desde ambientes anticristianos como el del feminismo de género, eliminando previamente eso sí cualquier referencia a la religiosidad que la envolvió y en la que vivió toda su vida.

A partir de 1896. Estudió en la universidad de Wellesley, Annie estudió matemáticas, biología y física, graduándose en 1884. Viajó por Europa, fotografiando las estrellas, y volvió a Wellesley en 1894 para seguir un curso avanzado de astronomía, matriculándose en Radcliffe en 1895 para seguir un curso del profesor Edward C. Pickering, director del Harvard College Observatory y quien contrató a las mujeres que formaron el hoy conocido grupo de las Computadoras de Harvard. Annie enfermó de escarlatina, como consecuencia una sordera aguda que la aisló, dedicándose en cuerpo y alma a las estrellas.

Trabajó en el Harvard College Observator, donde fue la encargada del archivo fotográfico. Clasificó 5.000 estrellas por mes entre 1911 y 1915. Estableció el sistema de clasificación espectral de las estrellas que es usado hoy en día, el famoso OBAFGM, con un curioso sistema nemotécnico: Oh Be A Fine Girl, Kiss Me (Sé una buena chica y bésame), y con una simple inspección era capaz para cada tipo de determinar el grado de subdivisión (de 0 a 9). A lo largo de su vida clasificó 400.000 espectros estelares del Henry Draper Catalogue. Además descubrió unas 300 estrellas variables y 5 novas.

Recibió religión en la escuela, lo cual no fue negativo para ella si no al contrario. Estuvo en Wellesley College, una universidad privada femenina estadounidense cuyo lema es la cita bíblica “Non Ministrari sed Ministrare” (Mt 20, 28; ‘No he venido a ser servido, sino a servir’), y estudió también en universidad femenina denominada Radcliffe College, ubicada en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos). Terminó adscrita a la Universidad Harvard y fue parte del conjunto de universidades para mujeres conocido en Estados Unidos como Seven sisters, conjunto de instituciones confesionales fundadas por cristianos protestantes para la formación de sus hijas que terminaron siendo cantera para relevantes mujers, como las Computadoras de Harvard en astronomía. La Universidad de Harvard tomó su nombre en 1639 del apellido del que fuera su fundador, el clérigo John Harvard. El lema original de la universidad fue Christo et Ecclesiae(“Para Cristo y la Iglesia”), más tarde cambiado a Veritas (“Verdad”). En sus primeros años capacitó a muchos ministros puritanos. Muchos de sus primeros graduados se convirtieron en clérigos en iglesias congregacionales y unitarias. Ambiente cristiano confesional educando al máximo nivel.

