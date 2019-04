Ciclón Idai: colecta especial de la Iglesia católica en Zambia a favor de las víctimas

“Que las palabras del Evangelio sigan siendo nuestra inspiración: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, preso y viniste a verme (Mt 25.35-36)”.

Con esta cita del Evangelio monseñor George Cosmas Zumaire Lungu, obispo de Chipata y Presidente de la Conferencia Episcopal de Zambia (ZCCB) presentó la colecta extraordinaria para las víctimas del ciclón Idai, que afectó a Mozambique, Zimbabwe y Malawi. La colecta se llevará a cabo en todas las diócesis del país, el 7 de abril, el quinto domingo de Cuaresma y el 14 de abril, el Domingo de Ramos.

Monseñor Lungu hizo un llamamiento especial para obtener donaciones financieras y materiales para las víctimas del ciclón y explicó que estas donaciones deben enviarse al Secreteriado Católico antes de Semana Santa para que después se remitan a las Conferencias Episcopales. El ciclón Idai afectó Mozambique, Zimbabwe y Malawi, causando al menos 686 víctimas y unos 3 millones de desplazados, muchos de los que ahora mismo carecen de cosas básicas como alimentos, agua potable y ropa.

