Chile y Guatemala: Con nuevas guías seguir cada caso con transparencia

Vatican news habló con el representante de la Conferencia Episcopal chilena, Mons. Luis Fernando Ramos Pérez y con el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Mons. Gonzalo de Villa sobre lo que recogerán de este encuentro y llevarán a sus países

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, Vatican News, 23 de febrero de 2019

2019.02.07 protección de menores

“Una gran esperanza de comprometerse aún más en la lucha contra este flagelo, toda la Iglesia debe luchar para crear ambientes sanos y seguros para los niños de sus comunidades”, dijo Mons. Ramos Pérez, por su parte, Mons. Gonzalo de Villa, afirmó que todos han venido con la conciencia de la gravedad del tema, con el corazón abierto a la escucha, y para aprender los pasos a seguir en cada caso. Para llevar los instrumentos más afinados de cómo llevar adelante este tipo de casos.

Representantes de las Iglesias de Chile y Guatemala

La colega Griselda Mutual le cuestionó al prelado si se puede recuperar la confianza del Pueblo de Dios chileno y dar un impulso a la Iglesia del País. En el encuentro han escuchado testimonios de víctimas que han conmocionado la Asamblea. Los obispos chilenos están escuchando los testimonios, pero además están rindiendo cuentas de lo que ocurrió en su país.

Mons. Ramos Pérez de la Conferencia Episcopal de Chile

Es un trabajo arduo el que harán sobre todo los obispos de países como Chile donde ha sido sacudidos por la vergüenza y el dolor de ver sus hermanos que flagelaban a los más vulnerables de sus comunidades. Ahora como dijo el prelado, inicia el camino más difícil, en la medida que el Pueblo de Dios vea a los obispos que tienen un cierto liderazgo, que están profundamente involucrados en atacar este flagelo recibiendo las denuncias, dando todo tipo de ayuda de confianza a las víctimas, re reconquistará la confianza perdida.

“Toda la Iglesia debe luchar por crear ambientes sanos y seguros en las comunidades para los niños”. Y para ello, la Iglesia en Chile ha creado en todas las diócesis consejos sobre la protección de menores donde los laicos tienen un papel muy activo. Los obispos chilenos han escuchado testimonios no sólo en este encuentro si no también en sus países de origen. Mons. Ramos dijo a Vatican News, que escuchó seis víctimas, fueron testimonios que lo transformaron, fueron seis víctimas, con las que tuvo encuentros largos, donde escuchó el dolor de cada uno, muchos de los cuáles no se sintieron acompañados ni escuchados anteriormente.

El objetivo del Papa, es sacudir a su Iglesia, hacerle comprender qué con la escucha de cada una de las víctimas, víctimas que han tenido todo en un completo silencio, porque encontraban a su alrededor incomprensión, aislamiento, sentimientos de culpa, sólo escuchándolas es que los obispos podrán darse cuenta de la gravedad del problema, y nunca más decir, en mi comunidad no hay casos. Como lo dijo el presidente de la Comisión para la tutela de los menores, el mal está en todo el mundo, ningún país se salva de este flagelo. Después de tomar conciencia del problema, rendir cuentas y ser transparente. No más ocultar el flagelo.

Mons. Ramos, dijo que todo este proceso está sirviendo para abrir más “nuestros ojos y nuestro corazón”. Escucharlos, dijo, nos convence de que tenemos que estar verdaderamente comprometidos en escuchar a las víctimas en creerles en acogerlas, en colaborar en la reparación de su dolor, y convencernos que tenemos que trabajar intensamente de que no haya más víctimas en la iglesia.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...