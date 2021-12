Chile: Los obispos transmiten su «apoyo y oración» al nuevo presidente, Gabriel Boric

Los obispos chilenos han transmitido su «apoyo y oración» el presidente electo del país, Gabriel Boric, vencedor de las elecciones celebradas este domingo 19 de diciembre. De solo 35 años, la edad mínima para poder aspirar al cargo, el candidato de la alianza Apruebo Dignidad (izquierda) obtuvo el 55,8% de los votos por un 44,1% de su rival, el representante del Partido Republicano (derecha tradicional) José Antonio Kast. Este, que había sido el más votado en primera vuelta, no esperó a los resultados definitivos para reconocer su derrota y felicitar a su oponente.

También lo ha hecho la Conferencia Episcopal Chilena (CCCh). «La Iglesia Católica que peregrina en Chile quiere seguir contribuyendo, desde su particular misión, a construir una humanidad más justa y fraterna, donde especialmente los pobres y los que sufren sean respetados en su dignidad. Cuente con nuestro apoyo y oración, y con el aporte de nuestra acción pastoral, que desarrollaremos siempre con el debido respeto al orden democrático de nuestra patria y a sus autoridades legítimamente elegidas», dice el saludo del episcopado, que firman el cardenal Celestino Aós y el obispo Sergio Pérez de Arce Arriagada, presidente y secretario general de la CECh respectivamente.

Los obispos felicitan a Boric por su triunfo y piden a Dios sabiduría y fuerza para que «pueda enfrentar su tarea con generosidad, compromiso y prudencia».

«Un país más equitativo y justo»

La Conferencia de Religiosos y Religiosas (CONFERRE) también ha deseado al nuevo gobierno «éxito y mucha fuerza para llevar adelante, con espíritu de diálogo muchos acuerdos que permitan avanzar hacia un país más equitativo y justo». «Necesitamos unirnos como sociedad. Los tiempos que enfrentamos son complejos y se necesita del apoyo de todos (as). Un país divido no puede proyectarse sin escuchar a todos. Por eso es tan importante que nos comprometamos con la concordia, para trabajar por la justicia y reconciliación», dice CONFERRE.

La declaración de los religiosos se felicita por «la masividad en la participación», con presencia en las urnas de muchos jóvenes y de personas que no votaban desde hace tiempo, pero lamenta igualmente «la desconfianza mutua y la violencia verbal de ambos sectores» que ha habido en la campaña electoral.

Presidente récord

Lo cierto es que lo de «masividad» es relativo, pues solo acudió a votar el 56% del electorado. Pero se trata de la mejor cifra registrada en Chile desde 2012, año en que se aprobó el voto voluntario. En la primera vuelta, la participación había sido del 47%.

Boric, que relevará a Sebastián Piñera el 11 de marzo de 2022 y gobernará hasta 2026, ha batido en estas elecciones varios récords. Se ha convertido en el presidente más joven en la historia del país; en el más respaldado, con 4.620.000 votos; y en el primero que consigue la presidencia después de haber quedado segundo en primera ronda. «Voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, de los que votaron por mí, los que no me votaron y los que no fueron a votar», ha prometido.

Ecologista, feminista y muy crítico con el «modelo neoliberal», el presidente electo representa la llegada al poder de la generación que encabezó las protestas sociales de 2011 (contra la privatización del sistema educativo) y 2019, contra las desigualdades sociales, la corrupción y la carestía de la vida. Estas últimas desencadenaron el plebiscitó que aprobó la elaboración de una nueva Constitución que reemplazara a la de 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El proceso constituyente de la nueva Carta Magna debe culminar en 2022.

Entre las promesas de campaña de Boric están la reforma del sistema de pensiones y la puesta en marcha de un sistema único de salud; la subida del salario mínimo; la reducción de la jornada laboral; y la subida de impuestos a los más ricos.