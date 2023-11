César Hidalgo: «Mi música habla de valores y todo con un fondo cristiano y católico»

El cantante está nominado a varios Premios SPERA 2022, que se repartirán en el marco del Encuentro de músicos católicos contemporáneos

«Para mí es una gran satisfacción, porque es un reconocimiento por parte de los compañeros que son cantantes y artistas de música católica contemporánea. He llegado a ser finalista en varios apartados y siempre es agradable sentirse valorado con un premio», con estas palabras se ha expresado César Hidalgo, cantante nominado a varios Premios SPERA 2022, que se repartirán en el marco del Encuentro de músicos católicos contemporáneos que se celebra este fin de semana en Zaragoza. El artista ha concedido una entrevista a ECCLESIA para valorar su trayectoria y la importancia de dicho encuentro para su gremio.

En relación a cómo comenzó en la música católica, indica que «pertenezco al movimiento de Cursillos de Cristiandad y hace unos años, viendo la necesidad de hacer canciones nuevas para la Iglesia, se me ocurrió componer una misa para el siglo XXI, que es como se llama uno de mis discos. La cosa fue por otro derroteros porque cuando fui enseñando el proyecto unos y otros me presentaron a un gran productor que se llama Fernando, que además es la persona que me ha dirigido un poco la carrera musical. Me dijo que grabara un disco de canciones cristianas para dar ambiente y poco a poco fui introduciéndome en el tema de la música católica y saqué distintos discos de misas y demás».

Cuatro discos… y camino del quinto

Hidalgo explica que ya cuenta con «cuatro discos y estoy grabando el quinto, además de tener bastantes actuaciones. Lo que al principio era una misa al final se convirtió en un compendio de todo en general, con música de valores y todo con un fondo cristiano y católico. Mis letras suelen ser profundas y hablan de la vida cotidiana, de vivencias personales mías, de cómo veo los problemas que hay la sociedad e intentando dar soluciones a todo con mis letras, con el objetivo de que a la gente le llene el corazón». El próximo 27 de diciembre acudirá a la cárcel de Soto del Real junto al arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo para cantar una misa para los presos.

Experiencia en el Encuentro

«He participado en todas las ediciones, excepto en la primera. Los encuentros están muy bien pensados y muy bien dirigidos precisamente para encontrarte con compañeros de toda España e incluso del extranjero, para intercambiar opiniones e ideas y formas de trabajar y de componer. Se trata de compartir experiencias y aprender mucho unos de otros. El encuentro de músicos católicos es crecer hombro con hombro con los demás, es decir, que a través de las experiencias de cada uno, todos podamos crecer y divulgar mejor nuestra creatividad. Es una manera de ayudarnos, de conocernos y de ver otras realidades y otros movimientos», concluye.