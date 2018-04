Celebraciones presididas por el Papa Francisco en abril y mayo de 2018



La primera cita importante del Papa Francisco en abril será la Visita Pastoral a las ciudades pullesas de Alessano y Molfetta

María Cecilia Mutual – Ciudad del Vaticano, 11 de abril de 2018

El maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, monseñor Guido Marini, dio a conocer hoy el calendario de las celebraciones que presidirá el Santo Padre Francisco en los meses de abril y mayo 2018.

La primera cita importante del Pontífice, el viernes 20 de abril, será en la región italiana de Apulia donde realizará la Visita Pastoral a las ciudades de Alessano y Molfetta.

El domingo de la misma semana, 22 de abril, Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro, a las 9.15 horas, la Santa Misa con ordenaciones presbiterales.

El 1 de mayo, el Santo Padre rezará el Santo Rosario por el inicio del mes en el Santuario del Divino Amor, a las 17 horas.

El sábado 19 de mayo, el Obispo de Roma presidirá en las Sala del Consistorio a las 10 de la mañana, el Consistorio Ordinario Público por algunas Causas de Canonización.

El 20 de mayo, Domingo de Pentecostés, el Papa presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, a las 10 de la mañana.

