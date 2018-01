Celebraciones en Tui-Vigo en honor de la patrona de los Ancianos Desamparados: Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars

Celebraciones en Tui-Vigo en honor de la patrona de los Ancianos Desamparados

En el 175 aniversario del nacimiento de su Fundadora, santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars

Hoy martes 9 de enero, a las 5 de la tarde, se celebrará en la Residencia San Telmo de Tui una misa solemne de acción de gracias con motivo del 175 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, fundadora de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. La Santa Madre fundadora nació el 9 de enero de 1843 en Aytona (Lérida) en el seno de una acomodada familia de agricultores, profundamente cristiana. Estudió Magisterio y a los 19 años ejerció algún tiempo de maestra en Argensola (Barcelona). En 1868 ingresó en el monasterio de las clarisas de Briviesca (Burgos), pero salió en 1870 por motivos de salud. En 1872, circunstancias providenciales decidieron definitivamente su vida. Ese año conoció al virtuoso sacerdote D. Saturnino López Novoa, chantre de la catedral de Huesca, que estaba fundando una Congregación de religiosas dedicadas a la asistencia espiritual y material de ancianos y ancianas pobres. Teresa vio abierto el camino de su vida y se ofreció inmediatamente a colaborar en aquella empresa caritativa, uniéndose a las primeras aspirantes del nuevo Instituto fundado en Barbastro el 3 de octubre de 1872; pocos días después fue nombrada con carácter provisional superiora de aquel grupo por el Vicario Capitular de la diócesis.

Teresa de Jesús Jornet e Ibars murió santamente el 26 de agosto de 1897 en Liria (Valencia). Dejó 103 casas-asilos de la Congregación en plena actividad –entre ellas la casa de Vigo-, repartidas entre España y América, que acogían a 17.641 ancianos desamparados. Fue beatificada por el papa Pío XII el 27 de abril de 1958 y canonizada el 27 de enero de 1974 por Paulo VI, quien en la homilía exaltó el valor de su santidad y de su vocación a favor de las ancianas y los ancianos desvalidos.

En cada una de las casas de la Congregación se celebrará un Triduo de Acción de Gracias en el 175º aniversario del nacimiento de la Santa Madre Fundadora. En la Residencia Santa Marta de Vigo (Alcabre) el Triduo será los días 12, 13 y 14 del presente mes de enero. En la Residencia San Telmo de Tui aún no están fijadas las fechas del Triduo, pero, como ya quedó indicado antes, el propio día del cumplimiento del aniversario (el martes 9 de enero), a las 17 horas, se tendrá la Eucaristía conmemorativa.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...