Celebración en Montilla de un Año Jubilar de San Juan de Ávila

PRESENTACIÓN DEL AÑO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA

“Montilla suena en la Iglesia universal a través de San Juan de Ávila”

Montilla será nuevamente epicentro de numerosas peregrinaciones tras la apertura del Año Jubilar de San Juan de Ávila, que tendrá lugar el próximo 6 de abril, a las 12 de la mañana

“Es momento de mirar a los sacerdotes santos”, dijo el Obispo en rueda de prensa refiriéndose a lo que traerá consigo este Jubileo

Arranca un nuevo año de “gracia” para la diócesis de Córdoba. La Santa Sede ha concedido la celebración de un Año Jubilar de San Juan de Ávila que comenzará el 6 de abril de 2019 y concluirá el 31 de mayo de 2020, coincidiendo con el 450 aniversario de su fallecimiento; el 125 aniversario de su Beatificación; y el 50 aniversario de su canonización.

“Montilla se viste de fiesta para honrar al Maestro, primero declarándolo “Hijo adoptivo” de la ciudad, y segundo, celebrando la apertura de un nuevo Año Jubilar”, explicaba el obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, en rueda de prensa el martes, solemnidad de San José, día en que se presentó a los medios este Jubileo que traerá consigo una amplia oferta de iniciativas formativas y catequéticas para difundir las enseñanzas de este Doctor de la Iglesia.

“San Juan de Ávila ha sido y seguirá siendo todo un referente. Es momento de mirar a los sacerdotes santos y vivir con intensidad este tiempo de gracia”, manifestó el prelado recordando también que será un tiempo en el que los fieles cristianos que lo deseen podrán lucrar la indulgencia plenaria y peregrinar hasta Montilla para visitar los lugares relacionados con la vida del Maestro. Lugares como la parroquia de Santiago, donde se ha habilitado, según el Rector de la Basílica Pontificia, Jose Félix García, un espacio de recepción de visitantes en el que se podrá encontrar un audiovisual y un diorama centrado en la hagiografía del Santo; otro espacio con una exposición permanente de orfebrería y ornamentos que gira en torno a la Eucaristía; un archivo con escritos y documentos del Maestro; así como diversas actividades teatrales. Todo ello organizado por el Programa Cultural Vitis Dei (Viña de Dios) impulsado por el Obispado de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla.

Apertura del Año Jubilar

El Año Jubilar se iniciará el día 6 de abril con dos actos. El primero de ellos será a las once de la mañana, en la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla, donde tendrá lugar la declaración de San Juan de Ávila como “Hijo adoptivo” de la ciudad de Montilla ante la presencia del Cardenal Stella, Prefecto de la Congregación para el Clero, y el obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández. Seguidamente, habrá una procesión hasta la Basílica Pontificia con las reliquias del Maestro para proceder, a las doce de la mañana, a la apertura de la Puerta Santa, inaugurando así el Año Jubilar.

En el mes de abril, seminaristas de toda Europa procedentes del Camino Neocatecumenal visitarán al Patrón del Clero Secular Español; y en mayo, el día 10, se celebra la festividad de San Juan de Ávila. Una fiesta que congrega a todo el clero cordobés en Montilla y que contará con la presencia en Montilla del Cardenal Luis Ladaria, Prefecto para la Congregación para Doctrina de la Fe, y el Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini. Además, como novedad, la fiesta estará precedida por una Novena que oficiarán cada día los Obispos del Sur. Asimismo, a diferencia de los años anteriores, la festividad no concluirá con el encuentro sacerdotal y la misa en la Basílica, sino que por la tarde con ocasión del 450 aniversario de la muerte del Maestro, habrá una función solemne presida por Mons. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y tras ella, una procesión extraordinaria con la imagen de San Juan de Ávila y sus reliquias.

En otro orden de cosas, este Jubileo traerá consigo una segunda edición del Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila, del 21 al 23 de noviembre, donde participarán Mons. Angelo Amato, SBD, Prefecto Emérito de la Congregación para las Causas de los Santos; Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización; o el padre Arturo Sosa, General de la Compañía de Jesús; entre otros.

