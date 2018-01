Celebración de la Asamblea de los Obispos del Sur de España

Comenzó el encuentro con una oración, en la capilla del Centro Diocesano de Espiritualidad, donde se ha celebrado la Asamblea.

Ideología de género

En el primer día, los Obispos han trabajado sobre los desafíos que plantea la Ley 8/2017 para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de sus familiares en Andalucía, aprobada por la Junta de Andalucía y publicada en el BOJA con fecha 15 de enero de 2018. Ante los interrogantes que suscita esta ley y la preocupación de que no alcance el fin de buscar la igualdad y el respeto de todas las personas, los Obispos han querido ofrecer, en un comunicado, una palabra que ilumine y ayude a la reflexión social, siempre necesaria. Al mismo tiempo, invitan a todos, y muy especialmente al pueblo cristiano, a no permanecer pasivo ante el peligro que suponen los postulados de la mencionada ley para la libertad religiosa, de educación y de pensamiento.

Cáritas

Los Obispos también se han ocupado de Cáritas Regional de Andalucía y del nuevo modelo de acceso a la convocatoria de ayudas para fines sociales del año 2017. Ante la incertidumbre con que se presenta la asignación de estas ayudas para el año 2018, los Obispos confían que se alcance un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas que dé estabilidad y seguridad jurídica a futuras convocatorias.

Los Obispos reconocen y valoran la labor asistencial y de promoción humana que la Iglesia viene realizando desde las Cáritas Diocesanas y Parroquiales a favor de los más necesitados, sobre todo en estos años de crisis económica, que tanto ha afectado a las familias.

Mons. Ginés García

Los Obispos han que querido despedir a Mons. Ginés García que, el pasado 3 de enero, fue nombrado Obispo de Getafe. El hasta ahora Obispo de Guadix ha estado 8 años al frente de la diócesis accitana, durante los cuales ha asistido a las reuniones de la Asamblea, en la que, además, ha sido el Obispo encargado de las relaciones con los medios de comunicación.

Mons. Ginés García ha hecho balance de sus actuaciones con los medios de comunicación en estos años y, sobre todo, su labor de coordinación de las delegaciones de medios de las Diócesis del Sur y de Odisur. Los Obispos han tenido palabras de agradecimiento por su dedicación y entrega, al tiempo, que le desean los mejores frutos en su nuevo servicio al frete de la Diócesis de Getafe.

Visitas

Al finalizar la jornada del primer día, los Obispos celebraron la Eucaristía en la Cueva Santa de la Virgen de Gracia, en el barrio de las Cuevas, donde San Pedro Poveda desempeñó una importante labor pastoral y de promoción humana.

Al día siguiente, al término de la Asamblea, los Obispos visitaron las instalaciones del nuevo Archivo Diocesano, que ha sido creado recientemente en la iglesia de la Magdalena, de Guadix. También visitaron las obras de restauración que se están llevando a cabo en el Hospital Real y que albergará un museo y una residencia sacerdotal.

Guadix, a 17 de enero de 2018