Celebración 40º aniversario Teología Universitaria para Postgraduados (TUP)

Mañana martes 24 de abril de 2018 celebramos en la Universidad Pontificia Comillas el 40 aniversario del TUP, la “Teología Universitaria para Postgraduados”, que es el Grado en Teología que se ofrece, en horario de tarde, especialmente pensado para facilitar el acceso de los laicos a los estudios superiores de teología.

Ya son 40 años impartiéndolo y, con este motivo, la Universidad, y su Facultad de Teología, han preparado para mañana un acto conmemorativo que reunirá a profesores, alumnos, antiguos alumnos y amigos.

El acto se celebrará en ICADE, Alberto Aguilera, 23. El programa será el siguiente:

18:00: Recepción de asistentes.

18:30: Eucaristía en la Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver.

19:30: Concierto, P. Bert Daelemans SJ. Variaciones Goldberg (BWV 988) de Johann Sebastian Bach (1685-1750). D. Jesús Gómez, poeta, recitará extractos de su obra “La plenitud” (2017).

20:00: Sala de Conferencias. Bienvenida institucional.

20:15: Conferencia “¿La Teología en el siglo XXI? Un desafío contracultural”. Ponente: Prof. Dr. D. José Manuel Caamaño. Profesor de la Facultad de Teología y Director de la Cátedra Francisco Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

20:45: Conferencia “40 años de Teología en el TUP”. Ponente: Profa. Dra. Dª Carmen Márquez Beunza. Profesora de la Facultad de Teología y Jefa de estudios del TUP. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

21:15: Copa de vino español.

Mencía de Zárate Pérez de Ascanio

Universidad de Comillas, 3-5 – 28049 Madrid

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...