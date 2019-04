Celebramos 20 años de Radio María en España con un encuentro muy especial al que están invitados todos nuestros colaboradores, voluntarios y oyentes

Celebra con Radio María 20 años de evangelización en España

Este fin de semana, Radio María celebra 20 años al servicio de la evangelización en nuestro país.

El sábado 27 de abril dará comienzo el evento, que tendrá lugar en Madrid capital, con la celebración de la Santa Misa a las 10 horas que será presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. A continuación, tendremos una mesa redonda con la participación del obispo de Getafe, monseñor Ginés García, presidente de la Comisión Episcopal de Medio de Comunicación Social y el obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, miembro de la misma comisión, y ambos colaboradores habituales de Radio María.

Durante toda la jornada se desarrollarán distintas actividades, como el rezo del Rosario y juegos para niños. El día culminará con un momento festivo con testimonios, música en directo y muchas sorpresas más. Y el domingo 28 de abril nos trasladaremos al Cerro de los Ángeles, en el marco del Año Jubilar por el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, para clausurar el encuentro con la celebración de la Santa Misa, que será presidida por el obispo auxiliar de Getafe, monseñor José Rico Pavés. Finalizaremos con una visita guiada del lugar.

La celebración está abierta a la participación de todos los colaboradores, voluntarios y oyentes de Radio María en España. Para los actos del sábado es necesario realizar la inscripción gratuita a través de la web www.vuelveacasa.es/evento/

Podrán seguir la mayoría de estos actos a través de las ondas, y alguno de ellos con imágenes en www.radiomaria.es y Facebook.

Madrid, 23 de abril de 2019.-

