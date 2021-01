Isabel Celaá: «La concertada está perfectamente integrada en la LOMLOE»

Ninguna mención sobre la asignatura de Religión y un breve mensaje a la concertada: «Está perfectamente integrada en la LOMLOE». Así lo ha explicado en su intervención la ministra Isabel Celaá, en un evento telemático organizado por Nueva Economía Forum, para dialogar sobre la nueva Ley de Educación. Aunque las preguntas hacían alusión a la falta de consenso y escasa relación del Ministerio de Educación con la educación concertada, Celaá ha insistido en que «mi gobierno, tanto como mi departamento ha reunido a la mesa de enseñanza concertada, hasta en tres ocasiones. Algo que ha sido muy bien valorado por la enseñanza concertada que no tenía costumbre de reunirse con nuestros predecesores en el Ministerio». Además, ha expresado que «la concertada siempre ha encontrado en este equipo, en mi equipo, un dialogo abierto, la disposición a una mesa abierta y no hemos tenido otra voluntad que llega a acuerdos». Además, la ministra de Educación ha sido tajante a la hora de asegurar que «no toda la concertada se ha visto reticente a esta ley», sino que «solo un sector de la misma se ha visto atacada y ante ellos he mantenido teléfono abierto», ha asegurado.

Con respecto a la falta de acuerdos por los que ha sido preguntada en el turno de preguntas, Celaá ha lamentado que «no hayamos podido entrar más en temas educativos. Ha habido “algún ruido” que lo ha impedido, algo que achaco no a la concertada sino a algunos intereses políticos». Lo que sí ha querido dejar claro es que a partir de este momento, existe todo un desarrollo por delante «en el que lo único que importa es sumar esfuerzos para mejorar el conocimiento de nuestros alumnos, desterrando toda segregación».

Recorrer un camino que nos lleve al éxito de todos

La ministra ha querido «poner sobre la mesa» los retos orientados «al éxito de todos» y ha recordado que la LOMLOE «no puede ser rebatida por una ley autonómica». Así lo ha asegurado en referencia a la denominada Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, promovida por la Comunidad de Madrid, que comenzará hoy su tramitación con el objetivo de sortear la ley orgánica que entró en vigor este martes. No obstante, aunque la ministra ha reconocido que las asambleas legislativas autonómicas tienen competencias legales para presentar leyes, ha subrayado que «una ley de una comunidad no puede contravenir una ley orgánica».

Por ello, la ministra ha animado a las instituciones autonómicas a «trabajar juntos» y «sumar esfuerzos» con el fin de «mejorar lo que tenemos entre manos». El sistema educativo español tiene «desafíos que han de superarse y, para ello, es necesario el esfuerzo de todos remando en la misma dirección». Una educación, ha proseguido «muy abierta, con muchas pasarelas que trabaje sobre la extensión de un currículo competencial que desarrolle la personalización de la enseñanza para que todo el mundo llegue a desarrollar el máximo de su talento». Para ello, ha afirmado, «trabajaremos en la colectividad de los centros, en un plan de digitalización y en un incremento en los recursos digitales».

«La Ley está anclada en el pacto educativo constitucional»

No estamos para «reiteraciones», ha concluido la ministra Celaá. «La educación no tiene tiempo para estar esperándose, tenemos urgencia y necesidad de modificar el sistema educativo español para que sea mucho más eficiente, para que todo el mundo puede progresar, más allá del acondicionamiento de origen». Respecto al anuncio de la plataforma Más Plurales, que llevará al Parlamento Europeo los puntos que considera más «lesivos» de la ley, la ministra ha zanjado este tema asegurando que «la libertad está absolutamente garantizada en la LOMLOE» y que esta nueva norma «está anclada en el pacto educativo constitucional del artículo 27», aunque «están en su derecho de llevarlo, pese a que es una ley ponderada, respetuosa y con absoluta libertad de enseñanza».