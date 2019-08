Causa de beatificación de Chesterton no será abierta por ahora, anuncia obispo

La causa de beatificación del famoso escritor y apologista inglés Gilbert Keith Chesterton no será abierta por ahora, así lo anunció Mons. Peter Doyle, Obispo de Northampton (Reino Unido), la diócesis natal de Chesterton.

A pesar de los inspiradores escritos de Chesterton y su papel en el renacimiento católico en Inglaterra a principios del siglo XX, varios obstáculos se interponen en el camino para que avance la causa de beatificación del autor, dijo Mons. Doyle en una carta leída durante la sesión de apertura de la conferencia de la Sociedad Americana de Chesterton.

Las tres preocupaciones citadas por Mons. Doyle son que Chesterton carece de un “culto” de devoción local, la falta de un “patrón de espiritualidad personal” que podría discernirse a través de sus escritos y los cargos de antisemitismo en sus escritos.

“Soy muy consciente de la devoción a G.K. Chesterton en muchas partes del mundo y de su influencia inspiradora en tanta gente, y esto hace que sea difícil comunicar la conclusión a la que he llegado”, dijo el obispo según el medio británico Catholic Herald.

Mons. Doyle elogió “la bondad de Chesterton y su habilidad para evangelizar”, pero dijo que no podía abrir la causa en este momento.

“… No puedo promover la causa de GK Chesterton por tres razones. En primer lugar, y lo más importante, no hay culto local. En segundo lugar, no he podido descifrar un patrón de espiritualidad personal. Y, en tercer lugar, incluso teniendo en cuenta el contexto de la época de G.K. Chesterton, el tema del antisemitismo es un obstáculo real, particularmente en este momento en el Reino Unido”, dijo en la carta.

En una entrevista con el semanario católico español Alfa y Omega, Mons. Doyle dijo que mientras Chesterton estaba firmemente en contra de los nazis, estereotipaba a los judíos en formas preocupantes en algunos de sus escritos.

Como ejemplo, Alfa y Omega señaló que en The New Jerusalem, un libro escrito en 1920 por Chesterton, argumentó que los judíos necesitaban tener una nación separada para “vivir, en la medida de lo posible, en una sociedad judía gobernada por los judíos”. También abogó por que los judíos usen ropa distintiva en público para distinguirlos.

The Society of Gilbert Keith Chesterton argumenta que la acusación de antisemitismo contra Chesterton es falsa, dado que el hombre dijo una vez: “El mundo le debe a Dios a los judíos” y “moriré defendiendo al último judío en Europa”.

Chesterton fue “un hombre que odiaba el racismo y las teorías raciales y que luchó por la dignidad humana y siempre afirmó la hermandad de todos los hombres”, afirma la sociedad en su sitio web.

El P. John Udris, quien se desempeñó como investigador de la causa de Chesterton, le dijo al Catholic Herald: “Yo no envidio al obispo Peter por tener que tomar una decisión con tan grandes implicaciones”.

“Por supuesto que es una decepción. Pero la investigación fue un enorme privilegio. Conocer mejor a Chesterton ciertamente me ha cambiado para bien”, agregó.

El P. Benedict Kiely, un sacerdote que afirma que la intercesión de Chesterton ayudó a curar a su madre de sepsis, dijo que la decisión muestra que la jerarquía católica inglesa está en una “niebla de mediocridad”, una frase acuñada por la autora inglesa Hilaire Belloc.

“La decisión del actual obispo de Northampton de no buscar la causa de la canonización de G.K. Chesterton indica que la niebla aún no se ha despejado”, dijo Kiely al Catholic Herald.

Según su entrevista con Alfa y Omega, Mons. Doyle dijo que es posible que su sucesor pueda reabrir la causa. Mons. Doyle tiene 75 años y ya ha presentado su renuncia al Papa Francisco.

“No quisiera ser un obstáculo para esto, más allá de declarar las conclusiones a las que he llegado”, dijo el obispo.

Chesterton nació en 1874 y se convirtió en un prolífico escritor y acérrimo apologista católico después de su conversión a la fe. Es conocido por escribir clásicos apologéticos como “Ortodoxia” y “El hombre eterno”, así como por su serie ficticia “Padre Brown”, entre muchas otras obras. Murió en 1936.

Redacción ACI Prensa, 5 de agosto de 2019

G.K. Chesterton a la edad de 31 / Crédito: Dominio Público – Wikimedia Commons

