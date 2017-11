Católicos y científicos: Vicente Rodríguez Casado, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Se cumplen 75 años de la fundación de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC. Al frente de su puesta en marcha se encontró Vicente Rodríguez Casado (1918-1990), historiador, fundador y rector de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida. Fue miembro del Opus Dei.

Recibió religión en la escuela , en el Colegio del Pilar de Madrid, de los padres marianistas. Durante la Guerra Civil pidió asilo político en la embajada de Noruega, para evitar ser asesinado en la Persecución Religiosa. Félix Schlayer, autor de un magnífico relato en el que puede apreciarse en toda su crudeza el modo de actuar de los demócratas del Frente Popular en Madrid.

Doctor en Filosofía y Letras, el 3 de junio de 1942 obtuvo por oposición la cátedra de Historia Universal Moderna y Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Renovó los estudios históricos del siglo XVIII español del sobre reinado de Carlos III.

En 1957 volvió a Madrid, donde desempeñó diversos cargos políticos: Director General de Información (1957-1962), Procurador en Cortes por designación del Jefe del Estado (1958-1967), Director del Instituto Social de la Marina (1962-1967) y Presidente del Crédito Social Pesquero. En 1974 trasladó su expediente a la Universidad Complutense de Madrid, donde en 1967 había ocupado la cátedra de Historia por jubilación de su titular y maestro, Ciriaco Pérez Bustamente. Desarrolló una intensa labor social a través de los ateneos populares para obreros y estudiantes y la Asociación de la Rábida. Apoyó la formación de profesores y estudiantes de la Universidad de Piura en Perú, creada en 1968.

Más cosas sobre su vida y obra https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Rodr%C3%ADguez_Casado no impiden afirmar que se trató de un científico católico, aunque la ideología laicista diga que no existimos.

