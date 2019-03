Católicos y científicos: Vicente Aleixandre Ferrandis, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Vicente Aleixandre Ferrandis (1908-1971) fue un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, más grande institución científica de la historia de España, fundada por José Ibáñez-Martín, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y Jose Mª Albareda, sacerdote del Opus Dei, que en este 2019 cumple 80 años. Fundó el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, todavía en vigor, a partir del Departamento de Silicatos del Patronato Juan de la Cierva del CSIC, también fundado por Albareda.

Hablando de la arcilla en ‘Consideraciones históricas sobre la porcelana’. Discurso de inauguración del Curso Académico 1980-1981 de la Real Academia de Farmacia diría ‘Quizás en ninguna parte esté expresada esta suprema importancia como en la Biblia. En ella se nos dice que el primer hombre fue hecho de arcilla y que Dios sopló en sus narices el soplo de la vida y el hombre se hizo alma viviente’.

En su discurso de toma de posesión como Académico de la Real de Farmacia diría: ‘Por todo ello su cotización era muy alta y así aún en tiempos de la Biblia podemos leer en la descripción del Trono de Dios, que se hace en el Apocalipsis de San Juan lo siguiente: «y enfrente del Solio había como un mar de transparente vidrio semejante al cristal».

En su ‘Metodología de la enseñanza de las ciencias experimentales en el bachillerato’ escribiría: ‘La magnificencia, el poderío, el propio espíritu dinámico y progresivo de la Ciencia, no son sino el reflejo de esas mismas cualidades del mundo de Dios. Por eso la Ciencia tiene la capacidad de “pensar los pensamientos de Dios”, como dijo el gran físico Kepler, y la de “contemplar la sustancia de su Creador a quien encuentra en su camino”, según hermosas palabras de Pío XII… No es sencillo trazar con seguridad el retrato de lo que debe ser un Profesor de Enseñanza Media. Se pueden, sin embargo, indicar unas cuantas condiciones que son totalmente necesarias, ya que el que no las posea no podrá nunca atribuirse el nombre de Profesor. La primera es, sin duda, la vocación, es decir un auténtico e íntimo deseo de enseñar, entregándose por entero a esta noble profesión, que hizo exclamar a San Juan Crisóstomo: “¿Hay algo más grande que orientar a las almas y modelar la conducta de los adolescentes?”

nació en Alfafar (Valencia) el 16-XI-1908. Fue Doctor en Ciencias Químicas y en Farmacia, Consejero de Número del C.S.I.C., Catedrático de Física y Química del Instituto de Enseñanza Media “Cardenal Cisneros” de Madrid, Académico de número de la Real Academia de Farmacia, Director del Instituto de Cerámica y Vidrio del C.S.I.C., Miembro de Int. Board de Ceramurgia International, Director del Departamento de Silicatos (C.S.I.C.), Presidente de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, Director General de Enseñanza Laboral y Profesional, Presidente de la Sociedad Española de Cerámica, Presidente de la Asociación Europea de Cerámica, autor de más de un centenar de trabajos científicos relacionados con su especialidad de cerámica y vidrio y de varios libros de Física y Química. Ha asistido a: Numerosos congresos nacionales e internacionales.

Fue Presidente del XI Congreso Int. de Cerámica Condecoraciones y honores: Presidente de Honor de la S.E.C.V., Premio “Juan de la Cierva”, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil

