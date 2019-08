Católicos y científicos: Teresa Maraculla, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Teresa Macarulla (Barcelona, 1974), oncóloga, investiga en el hospital Valle de Hebron los tratamientos personalizados en la lucha contra el cáncer de páncreas, el más letal de todos. Acaba de presentar al congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO) en Chicago, un tratamiento teledirigido para un subgrupo de pacientes que tienen una mutación específica (en los genes BRCA) en este tipo de tumores: como terapia de mantenimiento tras la quimioterapia inicial, este fármaco mejora la supervivencia. Confiesa que la montaña y la Iglesia son sus puntos de recarga.

Dice de ella la web del centro donde trabaja:

“Unidad Tumores Gastrointestinales, IOB Institute of Oncology

Médico adjunto Unidad Tumores Gastrointestinales, Hospital del Vall d´Hebrón

Investigador Clínico, Programa de Tumores Gastrointestinales, Instituto Oncología Vall d´Hebrón

Miembro destacado del grupo de tumores gastrointestinales liderado por el Dr. Josep Tabernero Presidente de European Society Medical Oncology, ESMO, 2018-2019, y que sirve para la misma como Presidente electo en 2016.

En el área asistencial, la Dra. Macarulla se caracteriza por su cercanía y capacidad de empatizar con los pacientes. Dentro del equipo de tumores gastrointestinales es responsable de los pacientes con tumores bilio-pancreáticos.

Como investigadora, ha participado en numerosos estudios que llevado al desarrollo de nuevas moléculas en cáncer de colon. Por ejemplo, el estudio PRIME permitió la aprobación de panitumumab (anti-EGFR) en primera línea de tratamiento del cáncer de colon, el estudio VELOUR, permitió la aprobación de aflibercept en combinación con quimioterapia en el tratamiento de segunda línea del cáncer de colon.

Asímismo, es responsable del desarrollo de nuevas moléculas en el cáncer biliopancreático, habiendo participado como investigadora en el estudio MPACT, que permitió la aprobación de gemcitabina y nab-paclitaxel en el cáncer de páncreas y en el estudio NAPOLI que ha demostrado el poder de un nuevo fármaco en el cáncer de páncreas tras la progresión a gemcitabina, nal-IRI en combinación con 5-fluorouracilo.

Está implicada como principal investigadora en numerosos estudios clínicos que pueden permitir la aprobación de nuevos fármacos en esta área en los próximos años. Como investigadora, lidera estudios de medicina personalizada, tanto en cáncer de páncreas como en tumores de la vía biliar, realizando estudios moleculares que permiten seleccionar para cada paciente, aquel tratamiento con mayores posibilidades de éxito.

Cuenta con 49 publicaciones en revistas de alto prestigio como Lancet, Annals of Oncology, Clinnical Cancer Research, etc.

Es miembro activo de la sociedad española, europea y American de oncología (SEOM, ESMO y ASCO) .

Nació en Barcelona en 1974, es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1998. Llevó a cabo su especialización en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Sant Pau en Barcelona (2000-2004). En la actualidad, y desde el año 2004 es adjunta en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebrón e IOB Institute of Oncology en Barcelona, formando parte del equipo de tumores digestivos. Ha realizado una estancia en el Hospital Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York, en el área de tumores digestivos”.

Recientemente un diario español recogía:

P. Hay pacientes que deciden dejar de luchar y que no quieren sufrir más. ¿Qué opina de la eutanasia?

R. Mi mentalidad es la de luchar mientras se pueda, gastar todos los cartuchos. Y luego, una buena paliación, un buen acompañamiento. Más allá de aquí, no es trabajo del médico el poder acabar con una vida. Yo estoy con poder acompañar hasta el final, pero no más allá. Yo acabar con una vida no podría hacerlo por mis creencias, porque me dicen que no es mi responsabilidad.

P. ¿Cómo casa la ciencia y la fe?

R. Es muy compatible. La mentalidad científica tiene que estar porque es la única forma de vencer a esta enfermedad. La religiosidad es lo que me permite empatizar con el enfermo, le da un poco de sentido a mi profesión. La fe me ayuda a entender la vida, la muerte, y que van juntas, que tú naces sabiendo que morirás. Cada oncólogo tiene que encontrar su fuente de empatía.La mía es esta”.

Mujer, científica, católica, viva, contraria a la eutanasia…a alguno le sorprenderá: a nosotros no.

