Católicos y científicos: Salustio Alvarado Fernández, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC*

Salustio Alvarado Fernández (1897-1981) es otro científico católico que desarrolló una importante actividad docente y que fue pensionado por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) por lo que se le incluye en la web JAE educa. Que la JAE pensionara a conocidos católicos, e incluso a curas demuestra bien a las claras que no contaba entre sus filas con miembros de los partidos que acabarían integrando el Frente Popular, ya que desarrollarían hasta el final de la Guerra Civil una terrible Persecución Religiosa que sigue dando mártires.

Obedeció al gobierno del Frente Popular y se trasladó a Valencia, lo cual a buen seguro le sirvió para salvar la vida, ya que además de católico formó parte de la Agrupación al Servicio de la República y al Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux, ninguno de los cuales integró el Frente Popular. Sobre el darwinismo fue coniliador como católico practicante entre ciencia y fe, y dijo en sus declaraciones al tribunal depurador franquista que no «ataca ni a las doctrinas políticas y sociales de la Nueva España ni a los dogmas de nuestra Religión católica». Siempre indicó en sus textos que la evolución no excluía la Creación o la existencia y acción de Dios todo poderoso. No obstante fue sancionado y apartado un año de cargos de confianza. Después ejerció de catedrático de universidad, tuvo cuatro hijos también naturalistas, dirigió en Instituto José de Acosta del CSIC, etc.

Disfrutó de dos pensiones concedidas por la Junta en 1921 y 1923, que le permitieron permanecer en distintos centros alemanes de investigación sobre fisiología vegetal e histología. Escribió manuales para educación secundaria. Santos Casado recoge que sus principales obras fueron “Die Enstehung der Plastiden aus Chrondriosomen in der Paraphysen von Muium cuspidatum”, Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft”, XLI, nº 2, (1923) p. 85-96 “Contribución al conocimiento histológico de las medusas”, Trab. Museo Nac. Ciencias Nat. Ser. Zool., XLVIII (1923); “El origen de los cloroplastos en las hojas de Cicer arietinum”, Trab. Museo Nac. Ciencias Nat. Ser. Bot., XVII (1923); Nociones de Fisiología e Higiene, para el Bachillerato elemental, Tarragona, 1929; Anatomía y fisiología humanas con nociones de higiene, Barcelona, 1934 (2ª ed.); Historia natural para la Segunda Enseñanza en España e Hispanoamérica, Barcelona, 1937; Biología general, Madrid, 1946; El mundo sensorial del hombre y de los animales (discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales), Madrid, 1972.

Con la JAE, fundada en plena monarquía parlamentaria católica de Alfonso XIII y dando pensiones a católicos , el discurso laicista de la memoria histórica que pretende conectar sin base científica alguna Frente Popular y herederos con su obra, pierde mucha credibilidad, y la gana el contrario, el de la compatibilidad ciencia y fe, y el de que en la JAE y la ILE no se excluía el fenómeno religioso ni católico. De hecho el Instituto Escuela, de cuya puesta en marcha se conmemora ahora el centenario, comenzó su andadura impartiendo religión católica en sus aulas, y con conocidos católicos al frente del mismo, como María de Maeztu o María Goyri.

* “Como es obvio, lo manifestado en sus artículos no tiene por qué coincidir con el posicionamiento, ni reflejar los puntos de vista de las instituciones en las que desarrolla su actividad profesional”.

